Leipzig

Eigentlich schon für das letzte Jahr geplant, fällt sie pandemiebedingt nun in das Jahr 2022: die bundesweite Volkszählung, der Zensus. Wie viele Menschen leben in Deutschland? Wie wohnen und arbeiten sie? Die Daten zu diesen und weiteren Fragen sollen auf den neuesten Stand gebracht werden. In Leipzig laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, die lokale Erhebungsstelle hat laut Stadt zum Jahresbeginn ihre Arbeit aufgenommen.

Warum gibt es den Zensus?

Brauchen wir mehr Wohnungen, Schulen oder Studienplätze? Wieviel Geld steht den Kommunen jeweils aufgrund ihrer Einwohnerzahl zu? Solche politischen Entscheidungen werden von Bund, Ländern und Gemeinden auf der Basis von Strukturdaten über die Bevölkerung getroffen. Um dafür verlässliche Informationen zu gewinnen, führt Deutschland alle zehn Jahre den sogenannten Zensus durch. Die Ergebnisse der Erhebungen werden voraussichtlich ab Ende 2023 vorliegen.

Welche Daten werden erhoben?

Zum einen wird die Anzahl aller Einwohnerinnen und Einwohner Deutschlands ermittelt. Außerdem erfolgt eine Bestandsaufnahme zu den aktuellen Gebäude- und Wohnungszahlen, ergänzt durch Haushaltsbefragungen auf Stichprobenbasis und Erhebungen an Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften. Am Ende liegen dann Daten zu aktuellen Bevölkerungszahlen, zur Wohnsituation der Bürgerinnen und Bürger sowie zu demografischen Informationen wie Alter, Geschlecht und Staatsbürgerschaft vor.

Woher kommen die Informationen?

Die meisten Daten sind bereits in den Registern der Verwaltung zu finden, etwa in den Einwohnermeldeämtern. In manchen Fällen weisen Melderegister jedoch Fehler auf, weil Personen zum Beispiel umziehen und noch nicht am neuen Wohnort gemeldet sind. Um solche Ungenauigkeiten statistisch herauszurechnen, werden zusätzlich etwa zehn Prozent der Bevölkerung in Interviews befragt.

Da es keine Register zu Wohnungen und Gebäuden gibt, werden hierfür die Besitzerinnen und Besitzer von Eigentumswohnungen sowie Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte kontaktiert.

Wer führt den Zensus durch?

Für die anstehende Volkszählung arbeiten die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zusammen – das Statistische Bundesamt stellt unter anderem die nötige IT-Infrastruktur zur Verfügung und die Landesämter koordinieren zum Beispiel die Durchführung der Befragungen in ihrem jeweiligen Bundesland. Außerdem organisieren sie die Einrichtung von Erhebungsstellen in den Kommunen. In Leipzig wurde diese Stelle bereits geschaffen, sie ist auch noch für die Städte Grimma und Wurzen sowie die Gemeinde Lossatal zuständig. Eine der ersten Aufgaben der Erhebungsstelle wird sein, für die Stadt Leipzig mindestens 400 Freiwillige anzuwerben, die ab Mai die Haushaltsbefragungen vor Ort durchführen. Für Grimma, Wurzen und Lossatal werden weitere 60 Interviewende gebraucht.

Wer wird befragt?

Das Statistische Bundesamt wählt per Zufallsstichprobe die Personen aus, die an den Haushaltsbefragungen teilnehmen müssen – wer kontaktiert wird, ist zur Teilnahme verpflichtet. Die Fragen beziehen sich auf die Lebenssituation der Teilnehmenden, zum Beispiel Familienstand oder Haushaltsgröße. Noch sind die Auskunftspflichtigen nicht informiert, dies wird erst durch eine Mitteilung der jeweiligen Interviewer erfolgen. Allein in Leipzig werden laut Amt für Statistik und Wahlen etwa 42.000 Personen befragt. Ein ehrenamtlicher Helfer soll etwa 100 Menschen interviewen.

Was kostet das?

Gemeinden, die eine Erhebungsstelle betreiben, erhalten für die Mehrbelastungen einen finanziellen Ausgleich. Für die Stadt Leipzig beträgt dieser rund 848.000 Euro, so teilte es das Amt für Statistik und Wahlen mit. Ein großer Teil der anfallenden Kosten werde aber nicht durch die Erhebungsstellen, sondern durch das Statistische Landesamt übernommen, zum Beispiel für die Aufwandsentschädigung der Interviewer. Diese liegt laut der Stadt Leipzig je nach Aufwand bei etwa 450 Euro, Fahrtkosten werden unabhängig davon erstattet.

Erschwert die Pandemie die Erhebungen?

Persönliche Kontakte sollen auf ein Minimum reduziert werden, daher lautet die Strategie des Amts für Statistik und Wahlen: online first. Alle Vorgaben des Statistischen Landesamts zum konkreten Ablauf der Erhebung werden auf Grundlage eines Hygienekonzepts getroffen.

Von Friederike Pick