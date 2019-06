Leipzig

Er wolle mit seiner Rede in Erinnerung bleiben, begrüßte Martin Maslaton am Sonntag im Ariowitsch-Haus die geladenen Gäste. Wenn der Gradmesser fürs Gelingen darin besteht, wie viele der folgenden Redner ihre Manuskripte kurzerhand über den Haufen warfen, gelang das dem Vorstandsvorsitzenden des jüdischen Kultur- und Begegnungszentrums. Das Protokoll war eindeutig, an sich galt es zweierlei zu feiern: den Auftakt der 13. Jüdischen Woche in Leipzig und den zehnten Geburtstag des Ariowitsch-Hauses. Nicht geplant war die kleine politische Debatte, die sich inmitten der Feierstunde entspann.

„Vor zehn Jahren haben uns eigentlich alle unterstützt: die Gesellschaft, die Stadt, die Nachbarn – sie wollten dieses Haus“, erinnerte sich Maslaton und fragte: „Wäre das heute noch so?“ Nicht so sehr die Tatsache, dass jeder vierte Wähler in Sachsen das Kreuz momentan bei der AfD macht, beunruhige ihn. Denn das sei ja berechenbar. „Doch wissen wir, wie viele in Polizei und Bundeswehr noch zur Verfassung, zur Glaubensfreiheit stehen?“ Maslaton berichtete von einer Gedenkveranstaltung zum Novemberpogrom 1938 im Jahr 2017, als in der Thomaskirche zu hören war, wie draußen Legida-Demonstranten „Schande“ brüllte. Und er fragte: „Warum beschließen Gemeinderäte, in Schwimmbädern Burkinis zu verbieten?“ Das Ariowitsch-Haus lebe von Toleranz. „Was passiert, wenn das gesellschaftliche Klima kippt? Sind wir hier wirklich die Mehrheit? Das ist es, was mich beunruhigt“, schloss er.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD), der später an der Gedenkstätte der einstigen Großen Gemeindesynagoge berichten sollte, dass 2018 allein in Sachsen 138 antisemitische Straftaten zur Anzeige gebrachten wurden, bestätigte seinen Vorredner insofern, als „die Luft wirklich rauer geworden“ sei. „Gewalt, Verleumdung, Hass nehmen zu – und dennoch“, entgegne er: „In Leipzig gibt es eine glasklare Mehrheit, die dieses Haus im Jahr 2019 genauso bauen würde wie 2009 – gerade weil es draußen rauer geworden ist.“ Das Ariowitsch-Haus setze diesem Klima seit zehn Jahren entgegen, dass es als Ort der Begegnung offen für alle Menschen sei.

„Die AfD reißt Brücken ein und errichtet Zäune“

Auch Joseph Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, lobte die überregionale Bedeutung: „Sie bauen hier in Leipzig Brücken zwischen Religionen, Kulturen, Menschen“, sagte er. „Solche Brückenbauer brauchen wir heute.“ Doch anders als Maslaton sorge ihn sehr wohl der hohe AfD-Stimmanteil, fügte er an. „Die AfD reißt Brücken ein und errichtet Zäune.“ Signale einzelner CDU-Politiker aus Sachsen-Anhalt und Sachsen seien da umso erschreckender: „Keine Partei darf eine Regierungskoalition mit der AfD eingehen“, forderte Schuster und erntete dafür lauten und langen Applaus. „Bei aller Sorge“, schlug er dann optimistischere Töne an: „Die deutliche Mehrheit wählt nicht rechtspopulistisch.“

Diese Hoffnung teilt Thomas Feist ( CDU), Beauftragter der sächsischen Staatsregierung für das jüdische Leben. Sein Urgroßvater gehörte zu den 24 von einstmals rund 12 000 Juden in Leipzig, die nach Schoah und Zweitem Weltkrieg hier wieder eine Gemeinde aufbauten. „Er wäre gleichwohl skeptisch gewesen, ob man hier auch wieder ein jüdisches Kulturzentrum etablieren kann“, sagte Feist. „Aber genau das hat geklappt. Das ist ein Grund zur Freude.“

„Die Mehrheit steht für eine offene Stadtgesellschaft“

Küf Kaufmann ist nicht nur der heutige Vorstandsvorsitzende eben jener Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig, sondern vor allem auch ihre gute Seele. Nachdem ihm sämtliche Redner mit warmen Worten persönlich für sein Engagement gedankt hatten, war es ihm das erklärtermaßen einzige Anliegen selbst „Danke, Leipzig“ zu sagen. „Mögen gegenseitiges Verständnis und Respekt auf den Feldern unseres Lebens blühen.“

Ein klein wenig nahm OBM Jung die Debatte sogar mit zur Gedenkstätte, wo der Synagogalchor die Jüdische Woche im Anschluss musikalisch eröffnete. Einer Gruppe von 80 jüdischen Besuchern aus Israel, den USA, Großbritannien, Australien und den Niederlanden, die selbst oder deren Vorfahren vor den Nationalsozialisten aus Leipzig geflüchtet waren, berichtete er von den 15 Prozent Anstieg antisemitischer Straftaten in Sachsen 2018. „Aber glauben Sie ja nicht, dass das eine Mehrheit in Leipzig oder Deutschland ist. Die Mehrheit steht für eine offene Stadtgesellschaft.“

Ein Rezept, wie das so bleibt, hatte Channa Gildoni parat. 1923 in Leipzig geboren, floh sie als Jugendliche aus ihrer Heimat. „Bringt eure Kinder her und erzählt ihnen, was uns geschah“, empfahl sie den Menschen an der Gedenkstätte. „Liebe deine Nächsten wie dich selbst, damit das nie wieder passiert.“

Von Mathias Wöbking