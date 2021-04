Zieht sich die Sparkasse Leipzig aus der Fläche zurück? Das sagt der neue Vorstand

Leipzig

Er verfügt über eine enorme Ausdauer und einen festen Willen. In seiner Freizeit läuft Olaf Klose (51) gerne, auch mehrere Marathons hat er bereits absolviert. „So zwei bis drei laufe ich jedes Jahr“, erzählt das neue Vorstandsmitglied der Sparkasse Leipzig. In nächster Zeit dürfte der verheiratete Vater von drei Kindern dazu kaum Gelegenheit haben. Denn sein neuer Job, den er zu Jahresbeginn angetreten hat, fordert ihn hart. Da gilt es, viele der 1500 Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, aber natürlich auch Kunden des größten Leipziger Geldinstituts. So ist der Kalender von Klose proppenvoll, ein Termin jagt den nächsten, er absolviert sie, seinem Naturell entsprechend, in Ruhe und Gelassenheit.

Beim gebürtigen Schleswig-Holsteiner kommt noch obendrauf, dass er nicht nur zum Start, sondern dauerhaft ein enormes Pensum zu erledigen hat. Denn Klose ist in Personalunion sowohl für das Firmen- als auch für das Privatkundengeschäft zuständig. Das haben bis voriges Jahr zwei Vorstände erledigt. Andreas Koch (58) wechselte zur Mittelbrandenburgischen Sparkasse nach Potsdam und ist wie zuvor in Sachsen für die Firmenkunden zuständig. Und Heinrich Brendel (56), der oberste Privatkundenbetreuer, ist im Herbst freiwillig ausgeschieden. Diese Aufgabenbereiche muss Klose nun alleine stemmen.

Zinsüberschuss steht kräftig unter Druck

Die Sparkasse steht wie die gesamte Branche vor enormen Herausforderungen. Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) verhängten Negativzinsen reißen von Jahr zu Jahr größere Löcher in die Bilanzen. Der Zinsüberschuss der Sparkasse Leipzig, der 2011 noch bei 177 Millionen Euro lag, schrumpfte 2019 auf 137 Millionen Euro. „Das Umfeld ist für alle Banken und Sparkassen sehr schwierig geworden“, bestätigt Klose. Die Zinserträge seien unter Druck geraten und das Provisionsgeschäft der Sparkassen könne diese Einbußen nicht komplett kompensieren.

Das alles hat zur Folge, dass gespart wird. Anfang vorigen Jahres wurde auf einer Personalversammlung unter anderem mitgeteilt, dass 60 Vollzeitstellen abgebaut und die Zahl der Anspruchsberechtigten auf einen Dienstwagen verringert würden. Und da galt es, auch an der Spitze zu sparen, also künftig mit drei statt mit vier Vorstandsmitgliedern auszukommen.

„Dass wir vor dem Hintergrund des rapiden Wandels im Finanzmarktgeschäft unsere Strukturen hinterfragen, halte ich für so notwendig wie normal“, begründete Vorstandschef Harald Langenfeld (60) damals, um im gleichen Atemzug zu betonen, dass das Haus „gut und solide aufgestellt“ sei. Das nun dreiköpfige Führungsgremium komplettiert Andreas Nüdling (54), der das Ressort Finanzen, Risikocontrolling und Betrieb leitet.

Bei der Suche nach dem Super-Vorstand stieß die beauftragte Personalberatung offenkundig auf eine relativ kleine Auswahl. Was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass Top-Banker sich frühzeitig entweder auf das Firmen- oder das Privatkundengeschäft konzentrieren. Allrounder wie Klose gibt es nicht so häufig. „Ich habe beides gelernt“, berichtet er. Der von Teilen des Verwaltungsrates geäußerte Wunsch, man möge doch endlich auch mal eine Frau in den Vorstand berufen, war dann nicht zu erfüllen.

Berufliche Osterfahrung in Thüringen gesammelt

Ohne Zweifel hat Klose einen überzeugenden Lebenslauf vorzuweisen. Nach Abitur und Wehrdienst absolvierte er bei der Deutschen Bank eine Lehre und studierte anschließend Betriebswirtschaftslehre. Danach startete seine Karriere beim größten bundesrepublikanischen Kreditinstitut richtig durch, er schaffte es über verschiedene Stationen, darunter auch als Privatkundenchef für Thüringen von 2003 bis 2007, bis hin zur Ebene direkt unter dem Vorstand.

Vor vier Jahren gelang dann der Sprung nach ganz oben: Klose wurde Vorstand der Deutschen Apotheker- und Ärztebank in Düsseldorf. Das zuvor nicht so erfolgreiche Privatkundengeschäft machte Klose wieder flott. Allein das Depotvolumen kletterte rasant um 40 Prozent. Und wenn er, bezogen auf das kostspielige Filialgeschäft, sagt: „Die Sparkassen würden einen Riesenfehler machen, wenn sie die Großbanken nachahmen, die immer mehr Geschäftsstellen schließen und sich zum Teil auch aus der Fläche zurückgezogen haben“, so ist das zwar nicht als Garantie zu verstehen, dass alle Geschäftsstellen unangetastet bleiben. Aber der Geldmanager fügt gleich hinzu, wie seine Bilanz bei der Apotheker- und Ärztebank war: „Dort habe ich keine Filiale dichtgemacht, sondern eine zusätzliche eröffnet.“ Im Privatkundengeschäft komme es darauf an, „jeden Kunden als Menschen zu sehen“.

Und auch da hat er ein Beispiel aus der Vergangenheit parat, diesmal aus seinen Anfangszeiten bei der Deutschen Bank. Als an einem Freitag eine alleinstehende Mutter mit zwei kleinen Kindern Geld für den Wochenendeinkauf abheben wollte, klappte das nicht, das Konto war überzogen. Klose bekam das mit, machte unter Überschreitung seiner Kompetenzen 50 Mark locker und bat die Mutter, am Montag zum Gespräch zu kommen, um ihre Finanzen zu ordnen. Was sie auch tat.

Kunden setzen zu wenig auf Wertpapiere

Seine ersten Erfahrungen in Leipzig sind überaus positiv. „Es ist eine tolle Stadt.“ Seine Kolleginnen und Kollegen hätten ihm das Ankommen sehr leicht gemacht. „Nicht so schön ist, dass wir uns natürlich wegen der Corona-Pandemie in unseren persönlichen Kontakten extrem einschränken müssen.“ Bankintern habe er festgestellt, dass die Sparkasse sehr modern sei. „Das Online-Banking und die Mobile-Banking-App sind vielleicht das Beste, was es im Bankenmarkt für Kunden überhaupt gibt.“

Überhaupt sei das Institut sehr gut aufgestellt. „Ich bin beeindruckt von der Kompetenz des Teams und von unserer IT, so konnte ich zum Beispiel schon in meiner ersten Arbeitswoche große Investitionskredite digital genehmigen.“ Mehr noch als die Corona-Krise bleibe die anhaltende Negativzinsphase eine zunehmende Belastung. „Ich werde mir deshalb in den nächsten Wochen weiter unsere Prozesse und Abläufe im Markt intensiv anschauen.“

Es sei ihm extrem wichtig, dass im Privatkundengeschäft den Kunden durch exzellente Beratung ein besseres Leben ermöglicht werde, zum Beispiel in Bezug auf ihre Vermögensbildung. Es werde zu wenig mit Wertpapieren gespart. „Da können wir helfen.“

Im Firmenkundengeschäft solle die Sparkasse ihre Kunden immer so begleiten, „dass wir uns für ihr Geschäftsmodell begeistern“. Vielleicht könne die Sparkasse sich so entwickeln, „dass wir zu Beifahrern unserer Kunden in einem komplexen Leben werden“.

Aufgaben, die eindeutig mittel- und langfristig angelegt sind. Die Ausdauer dazu hat der passionierte Marathonläufer jedenfalls.

Von Ulrich Milde