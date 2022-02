Leipzig

Auf dem Leipziger Südfriedhof liegt nun ein weiterer „Aeros“ begraben – unweit vom legendären Zirkusgründer Cliff Aeros. Der Verstorbene ist Bernhard Schmidt, Direktor des „neuen“ Zirkus Aeros. Mit nur 53 Jahren starb er Anfang Januar in seinem Wohnwagen auf dem Witznitzer Hartplatz in Borna nach mehrjähriger Krebserkrankung. Wegen der Corona-Auflagen wollte seine Familie die Beerdigung am 13. Januar im kleinen Kreis halten und gab den Termin daher nicht bekannt. Dennoch kamen rund 400 Zirkus- und Tierfreunde aus ganz Deutschland, Österreich und Italien, um Abschied zu nehmen. Der Sarg war mit einer riesigen Krone geschmückt, der Weg von der Hauptkapelle mit hunderten Grablichtern markiert. 86 Kränze wurden am Grab aufgestellt, das zur Beerdigung im Stil eines Zirkustors gestaltet war. Die letzte Ruhestätte von Bernhard Schmidt befindet sich in der X. Abteilung, unweit vom Krematorium, direkt gegenüber einer Blumenwiese. 

Selbst im Zirkus aufgewachsen

Bernhard Schmidt bei einem Gastspiel in Erfurt. Seine Tiere waren sein Ein und Alles. Quelle: Zirkus Aeros

Der gebürtige Mecklenburger war selbst ein Zirkuskind, stammte aus der Zirkusfamilie Frankello. Seine Mutter, Kunstreiterin Gisela Frankello, hatte zu DDR-Zeiten Engagements bei zahlreichen Zirkussen, unter anderem bei Aeros. Nach der Wende wurde der Staatszirkus der DDR, zu dem Aeros, Busch und Berolina gehörten, abgewickelt. Mit seiner Mutter sicherte sich Bernhard Schmidt den Namen Aeros und baute den Zirkus ab 2005 neu auf. Heute gehören 50 Wagen, 30 Tiere und 25 Personen dazu, der Sitz ist in Delitzsch, aber es gibt kein festes Winterquartier. Weil das Weihnachts-Gastspiel in Leipzig pandemiebedingt abgesagt wurde, steht der Zirkus Aeros seit Dezember in Borna. Von dort aus startet er auch in die neue Saison. Sie beginnt im März am Leipziger Cottaweg, danach geht es nach Plauen, Erfurt und Magdeburg.

Das Grab von Zirkusgründer Cliff Aeros (bürgerlich: Julius Jäger) befindet sich auf dem Leipziger Südfriedhof. Quelle: Armin Kühne

Bernhard Schmidt hätte sein Lebenswerk gern noch einige Jahre fortgesetzt. „Der Zirkus Aeros und seine Tiere waren sein Leben“, sagt sein Bruder Ricardo Schmidt (51). In den letzten Jahren hat sich der sechsfache Familienvater überwiegend in Leipzig aufgehalten, wo Aeros seit 15 Jahren den Leipziger Weihnachtszirkus bestreitet. Dafür hatte er erst kürzlich noch ein neues Zirkuszelt und neue Sitztribünen bestellt. Die Nachfolge als Direktor wird nun einer seiner Söhne übernehmen.

Vergnügungsstätte am Leipziger Hauptbahnhof

Der Zirkus Aeros wurde 1942 von „Todesspringer“ und Raubtierdompteur Cliff Aeros – eigentlich hieß er Julius Jäger – in Schlesien gegründet. Nach dem Rückzug aus Schlesien eröffnete Aeros im Dezember 1945 in Leipzig ein festes Zirkusgebäude, auf den Trümmern der kriegszerstörten Vergnügungsstätte „Krystallpalast“ unweit vom Hauptbahnhof. Bei seinem Tod 1952 soll er Steuerschulden hinterlassen haben, woraufhin die Stadt Leipzig die Verwaltung des Unternehmens übernahm. Erst 1961 wurde der Zirkus Aeros als „Nachzügler“ dem VEB Zentral-Zirkus angegliedert. Nach der Verstaatlichung wurde das Gebäude 1971 vom Fernsehfunk der DDR als „Haus der heiteren Muse“ übernommen. 1992 brannte es vollständig ab. Nach der Wende fiel bei Aeros, Berolina und Busch der letzte Vorhang, der Staatszirkus der DDR wurde 1990 aufgelöst.

