Zieht sich Leipzig den nächsten Sitz einer Bundesagentur an Land? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und OBM Burkhard Jung (SPD) wollen die neue Super-Agentur für Sprunginnovationen an die Pleiße holen. In einem Brief an den Gründungsdirektor, den gebürtigen Leipziger und Unternehmer Rafael Laguna de la Vera, verweisen sie auf die Start-Up-Dynamik in der Region. Laguna zeigte sich hoch erfreut über die Bewerbung.