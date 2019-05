Leipzig

Unter dem Motto „Ein Europa für Alle!“ will ein Bündnis aus diversen zivilgesellschaftlichen Akteuren, Gewerkschaften und Parteien am 19. Mai in sieben deutschen Städten gegen Nationalismus auf die Straßen gehen. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. In Leipzig soll die Veranstaltung um 12 Uhr auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz beginnen und ein Zeichen vor der anstehenden Europawahl setzen.

In den Redebeiträgen werden die verschiedenen Akteure des Bündnisses ihre Visionen von Europa nahelegen. Es soll dafür geworben werden zur Wahl zu gehen und sich Gedanken zu machen, an welcher Stelle man auf dem Stimmzettel sein Kreuz setzen wird. Marcus Röder, der die Demonstration in Leipzig koordiniert, erklärt: „Die Europawahl ist eine Richtungsentscheidung über die Zukunft der Europäischen Union.“

Neben den Reden werden mehrere Musikgruppen für Abwechslung sorgen. Den Anfang macht die „ Klaus Renft Combo“, gefolgt von der deutschsprachigen Elektropop-Band „ Großstadtgeflüster“. Den Abschluss des Programms bilden die Beatboxer von „Riders Connection“. Jede Gruppe wird voraussichtlich 20 bis 30 Minuten spielen.

Von fbu