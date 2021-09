Zoff um nächtlichen Gleisbau zwischen Leipzig und Markkleeberg 

Leipzig

Es war in der Nacht zum 1. September, als einige Anwohner der Bahnstrecke zwischen Leipzig-Plagwitz und Markkleeberg-Gaschwitz auf dem Schlaf schreckten. Gegen 23 Uhr setzte plötzlich Baulärm ein, an den Gleisen waren Schweißarbeiten zu beobachten. Nach dieser ersten Krach-Attacke währte die Ruhe indes nur kurz. Etwa um 1.45 Uhr durchbrach auf einmal der charakteristische Ton von Presslufthämmern die nächtliche Stille, berichteten Betroffene gegenüber der LVZ. Was, so fragten sich unter anderem Anwohner der Markkleeberger Spinnereistraße, war denn da los?

„Arbeiten nur in der Nacht möglich“

„Es handelte sich um dringend notwendige Instandhaltungsarbeiten auf der Strecke Leipzig-Plagwitz – Markkleeberg-Gaschwitz“, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn AG auf Anfrage der LVZ mit. Vorwiegend betroffen sei der Bereich am früheren Bahnhof Markkleeberg-West gewesen. Doch warum mitten in der Nacht? Würde zur Schlafenszeit in der Leipziger Südvorstadt oder in Gohlis unversehens eine Straße grundhaft saniert, wäre die Aufregung gewiss beträchtlich.

„Diese Arbeiten waren nur in der Nacht möglich, wenn keine Züge fahren“, erklärte die DB-Sprecherin. „Die bauausführenden Unternehmen waren aufgefordert, die Arbeiten so lärmminimiert wie möglich durchzuführen.“ Das scheint allein schon aufgrund der Rechtslage angezeigt. Zwar gibt es spezielle Regelungen etwa zu Instandhaltungsarbeiten an Schienenwegen der Eisenbahn. Jedoch kann sich auch die DB nicht beliebig über den gesetzlich festgelegten Lärmschutz hinwegsetzen, wie er etwa in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm geregelt ist.

Grenzwerte offenbar überschritten

Demnach dürfen in Gebieten mit Gewerbe und Wohnungen tagsüber 60 Dezibel und nachts von 20 bis 7 Uhr 45 Dezibel nicht überschritten werden. In Arealen mit überwiegend Wohnbebauung sind die Grenzwerte noch niedriger. Im konkreten Fall haben Anwohner der Bahnstrecke mitten in der Nacht indes Werte um die 70 Dezibel gemessen. Übrigens: Der Lärm kam nicht wie vermutet von Presslufthämmern. „Den Einsatz von Presslufthämmern können wir nicht bestätigen“, erklärte die Bahnsprecherin. „Jedoch kam ein Handstopfaggregat zum Einsatz, das vor allem in den Nachtstunden als sehr laut empfunden werden kann.“

Und noch etwas störte die Betroffenen nachhaltig: Wenn die Deutsche Bahn schon nachts so dringend Instandhaltungstrupps losschicken muss, weshalb hat sie vorab nicht Anrainer davon in Kenntnis gesetzt? „Im Regelfall informieren wir Anwohner rechtzeitig über möglichen Baulärm“, so die DB-Verantwortliche. „Derzeit prüfen wir, warum das bei diesen Bauarbeiten nicht erfolgt ist.“ Das Unternehmen entschuldigte sich bei den Anwohnern für den nächtlichen Baulärm und die damit verbundenen Beeinträchtigungen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Frank Döring