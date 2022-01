Zoll beschlagnahmt Rhinozeroshörner am Flughafen Leipzig/Halle

Leipzig

Am Flughafen Leipzig/Halle haben sächsische Zollbeamte mehrere aufwendig versteckte Rhinozeroshörner beschlagnahmt. Wie der Zoll am Dienstag mitteilte, waren die Hörner in Stücke zerlegt und mit Bauschaum im Inneren von harmlos aussehenden Technikgeräten versiegelt worden. Eigentlich hatte die Schmuggelware per Luftfracht von Angola über Deutschland nach Vietnam reisen sollen. Weil den Beamten ein Röntgenbild der Pakete verdächtig vorkam, flog der Schmuggelversuch auf.

Zur Galerie Der Zoll hat am Dienstag am Flughafen Leipzig/Halle Rhinozeroshörner entdeckt. Sie waren aufwendig in Bauschaum versteckt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt stellten die Beamten bei dem Fund Ende Dezember 15 Hornstücke mit einem Gewicht von fast vier Kilogramm sicher. Nashörner gelten international als stark bedroht und stehen unter Artenschutz, der Handel mit ihren Hörnern ist nur unter strengen Auflagen erlaubt. Nach Angaben eines Zollsprechers habe man die zuständigen Behörden von Angola und Vietnam über den Fund informiert.

Von RND/dpa