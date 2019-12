Rekord: Eine Million Euro in einem Jahr vom Zoo-Förderverein

Leipzig

Den Millionen-Scheck übergab Fördervereinschef Michael Weichert am Dienstag symbolisch an Zoodirektor Jörg Junhold. Der war begeistert: „Sensationell, das ist noch nie dagewesen in der Geschichte des Vereins. Das zeigt den Rückhalt, den wir in der Öffentlichkeit haben, und die Verbundenheit mit dem Zoo.“ Der Freundes- und Förderverein sei einimmens wichtiger Partner.

Die Spendensumme setzt sich aus Mitgliedsbeiträgen, Einzelspenden, Einnahmen von Aktionsständen, Erbschaften und Einnahmen aus Tierpatenschaften zusammen. Aktuell hat der Freundes- und Förderverein Leipziger Zoo 1593 Mitglieder, darunter 106 Firmen, und betreut 1455 Tierpatenschaften – vom Erdmännchen bis zum Elefanten. Die Tierpatenschaften feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Förderverein ein sehr erfolgreiches Jahr: Zum 140. Geburtstag des Leipziger Zoos wurden dreimal jeweils 140 000 Euro gespendet, also insgesamt 420 000 Euro. Mit dem Geld wird der Zoo bei seinen aktuellen Bau- und Artenschutzvorhaben unterstützt. Aktuell sind das die Sanierung des Aquariums und der Bau von „Feuerland“ mit einem Unterwasser-Tunnel. Insgesamt hat der Freundes- und Förderverein bis heute 8,41 Millionen Euro zusammengetragen.

Von Kerstin Decker