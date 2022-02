Leipzig

Besucher des Leipziger Zoos dürfen sich auf die Rückkehr einer Attraktion freuen. Wie der Tierpark ankündigt, wird am Freitag das vollständig restaurierte Aquarium feierlich von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und Zoodirektor Jörg Junhold wiedereröffnet.

Seit 2019 ist das zentrale Gebäude des Gründer-Gartens umfassend modernisiert worden, darunter auch die komplexe Aquarientechnik. Für den Umbau mussten 3000 Fische und andere Individuen in andere Zoos umgesiedelt werden – teils bis zur Fertigstellung der etwa zehn Millionen Euro teuren Sanierung, teils für immer.

Unter anderem nahmen Zoos in Arnheim, Bernburg, Hamburg, Stuttgart, Rostock, Wien und Wrocław Tiere auf. Nach Frankfurt am Main besitzt der Leipziger Zoo das zweitälteste Aquarium in Deutschland. Es besteht bereits seit 1910 und wurde 1992 um einen Neubauflügel erweitert.

