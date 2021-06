Leipzig

Freitagmorgen im Leipziger Zoo: Als die aufgehende Sonne die kühlende Nacht vertreibt und mit gleißendem Licht einen heißen Tag ankündigt, nehmen sie Abschied von ihm. Die Elefantenmutter Rani (11), die Elefantenkuh Thuza (12) und Don Chung (38) trauern um den im vergangenen Jahr geborenen Elefantenbullen Kiran.

Todesursache noch ungeklärt

„Plötzlich und unerwartet“ ist die Formulierung in Todesanzeigen für solch einen Fall. Und auf Kiran, der sich zuletzt prächtig entwickelte und fast eine halbe Tonne wog, trifft das auch zu. Vor drei Tagen zeigte sich das Elefantenkind dann zum ersten Mal abgeschlagen und mit verminderten Appetit. Der Tierarzt gab ihm unterstützende Medikamente. Noch am Donnerstag ging Kiran mit der Herde baden. Am Freitagmorgen fanden ihn dann die Pfleger tot im Stall.

„Wir sind alle fassungslos und können und können uns die rasante Verschlechterung seines Gesundheitszustandes und die Todesursache noch nicht erklären“, lässt Zoodirektor Jörg Junhold wissen. Für weitere Auskünfte sei es noch zu früh, sagt eine Sprecherin, der man die Betroffenheit anmerkt. Die Tierärzte hätten eine pathologische Untersuchung eingeleitet. Ergebnisse seien aber frühestens Anfang der Woche zu erwarten. Dann werde man auch die Öffentlichkeit ausführlicher informieren.

Babyfant Kiran war Publikumsliebling der Leipziger

Der Babyfant Kiran, am 11. Januar vergangenen Jahres geboren, war der Sohn von Voi Nam (19), der ebenfalls in Leipzig das Licht der Welt erblickte. In kürzester Zeit entwickelte er sich zum Publikumsliebling der Leipziger und der vielen auswärtigen Gäste des Zoos. „Schlaf schön, kleiner Kiran“ und „Oh nein, es tut mir unendlich Leid , viel Kraft für die Pfleger“ kommentierte eine geschockte Fangemeinde am Freitag auf Facebook.

„Was in Zukunft passiert – bitte geben Sie uns einfach ein wenig Zeit. Das können wir jetzt ad hoc nicht einfach so beantworten“, bittet man von Seiten des Zoos um Verständnis. Nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft der Elefantenzucht in Leipzig an sich scheint nun auf dem Prüfstand zu stehen.

Peta: Kritik an Elefantenzucht

Kritik an der Elefantenzucht an sich hatte in der Vergangenheit immer wieder die Tierschutzorganisation Peta geübt. „Die Bedürfnisse von Elefanten sind so komplex, dass ihnen kein Zoo einen artgerechten Lebensraum bieten kann – unabhängig von der Haltungsform“, hieß es erst kürzlich. Der Zooalltag sei geprägt von Bewegungsmangel, Beschäftigungslosigkeit und der Auflösung von Familienstrukturen, sodass viele Tiere unter schweren Verhaltensstörungen litten.

Noch heute importierten Zoos weltweit Tiere aus freier Wildbahn, sogenannte Wildfänge, und trügen so zu ihrem Aussterben in der Natur bei, so Peta. In den meisten deutschen Zoos sei die Gefangenschaft von Elefanten durch Steuergelder gefördert. Die Organisation fordert deshalb, diese finanziellen Mittel künftig direkt in Artenschutzprojekte in den Herkunftsländern bedrohter Tierarten zu investieren, um ihr Überleben dort zu sichern.

Fünfter Todesfall im Zoo Leipzig

Im Zoo Leipzig ist es bereits der fünfte Todesfall bei der Elefantenzucht innerhalb der letzten Jahre. Erst im September 2019 musste Elefantenbulle Bên Lòng eingeschläfert werden. 2012 brachte Elefantendame Hoa ihr erstes Junges zu Welt, das sie kurz darauf tödlich verletzte. 2015 musste ihr zweites Baby nach einer Oberschenkel-OP eingeschläfert werden.

Thura verlor ihren Nachwuchs Anfang 2016 noch im Mutterleib – es waren Zwillinge. Die Elefantenkuh selbst starb Ende 2019 im Alter von 45 Jahren wegen eines Kreislaufversagens.

Rani, Thuza und Don Chung dürfen an diesem schwarzen Freitag für den Zoo Leipzig zwischen Außenanlage und rückwärtigen Bereich pendeln. Es ist auch für sie ein schwerer Tag.

Von Roland Herold und Robert Nößler