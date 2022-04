Leipzig

Für den Elefantenbullen Voi Nam ist am Dienstag, der 5. April, ein besonderer Tag: Am Vormittag präsentierte ihm das Team um Zoo-Bereichsleiter Thomas Günther eine Geburtstagstorte aus Gemüse, Bananen und Äpfeln. Und ein Fotograf des Zoos hielt das Ereignis für hunderttausende Fans fest, die der Zoo in Deutschland und darüber hinaus hat. Denn der Pflanzenfresser Voi Nam wird 20 Jahre alt – und ist die größte Hoffnung für das Weiterbestehen der Elefantenzucht in Leipzig.

Dem Elefanten-Twen ist etwas geglückt, das vor seiner Geburt 65 Jahre lang kein anderer seiner Art im Leipziger Zoo schaffte – er hat überlebt und gemeinsam mit den Elefantenkühen Pantha (9) und Thuza (13) dafür gesorgt, dass die Züchter optimistisch in die Zukunft schauen. Denn beide Kühe sind trächtig und erwarten zum Jahreswechsel und im Frühjahr Nachwuchs.

„Umgänglich und friedfertig“

Heute wiegt der asiatische Elefant fast fünf Tonnen und ist knapp drei Meter hoch. Dass er nicht bei oder kurz nach seiner Geburt gestorben ist, wie viele seiner Artgenossen, ist nach Aussagen aus dem Zoo vor allem „glücklichen Umständen“ geschuldet. Sicher, die Elefanten-Anlage biete mit ihren inneren und äußeren Wasserbecken sehr gute Bedingungen, heißt es. Und auch die verschiedenen Fütterungsmethoden seien optimal auf den Bedarf von Elefanten zugeschnitten. Doch letztendlich sei auch kein Elefant vor Viren gefeit.

Elefantenbulle Voi Nam (rechts) am Montag in seinem Revier. Quelle: Wolfgang Sens

„Voi Nam ist ein sehr umgänglicher und friedfertiger Bulle geworden“, lobt Seniorkurator Johannes Pfleiderer. Der Elefant habe sich zu einem „Kraftpaket“ entwickelt, das in der Herde „ernst genommen“ werde. „Er gibt den Ton an und verhindert allein durch seine Präsenz Streitigkeit“, meint der Kurator und führt das auch darauf zurück, dass Voi Nam von 2010 bis 2015 in einer Jungbullengruppe in Heidelberg aufgewachsen ist. „Für Elefanten ist es wichtig, dass sie in der Phase des Heranreifens ihre Sozialkompetenz erlernen.“

Voi Nams Vater Mekong hat seit der Geburt seines Leipziger Sprösslings noch in mehreren anderen Zoos Nachfahren gezeugt. Das Geburtstagskind habe dadurch fünf Halbgeschwister in den Zoos von Amsterdam, Prag und Emmen in den Niederlanden, erzählt Pfleiderer. Und Mutter Trinh lebe heute im Zoo von Neukirchen.

Pleiten und Pech bei der Zucht

Wie schwierig die Elefantenzucht ist, hat der Zoo in den vergangenen Jahren leidvoll erfahren – zuletzt mit dem Babyfanten Kiran, der am 11. Januar 2020 als Sohn von Voi Nam und der Elefantendame Rani geboren wurde. Das Jungtier hatte sich in kürzester Zeit zum Publikumsliebling der Zoogäste entwickelt. Deshalb war das Entsetzen groß, als er an Elefantenherpes erkrankte und am 18. Juni 2021 im Alter von nur eineinhalb Jahren starb. „Schlaf schön, kleiner Kiran“, schrieb seine Fangemeinde auf Facebook. Oder: „Oh nein, es tut mir unendlich Leid. Viel Kraft für die Pfleger.“

Zuvor hatte schon die Leipziger Elefantendame Hoa am Ostermontag 2012 ihr erstes Junges zur Welt gebracht – und tot getrampelt. Im März 2015 verletzte sie ihr zweites Baby so schwer am Oberschenkel, dass es eingeschläfert werden musste. Und Anfang 2016 verlor die Elefantenkuh Hoa ihr ungeborenes Kind. Auch der kleine Elefantenbulle Ben Long musste 2019 eingeschläfert werden, nachdem ihn seine Mutter Hoa verstoßen und er danach nicht mehr richtig gefressen hatte.

Elefantenbulle Voi Nam (mit Stoßzähnen) ist vor allem bei kleinen Zoobesuchern beliebt. Quelle: Wolfgang Sens

In der achtköpfigen Leipziger Elefantenherde gibt es neben Voi Nam noch einen zweiten, sechs Jahre alten Jungbullen mit dem Namen Edgar. Er werde vorerst in Leipzig bleiben, obwohl klar sei, dass er nach der Geschlechtsreife im Alter von zehn bis zwölf Jahren nicht mehr von Voi Nam geduldet wird, heißt es im Zoo. Die rund 40 Jahre alte Elefanten-Kuh Dong Chung soll nach Cottbus abgegeben werden, weil sie nicht in Leipzigs neu gewachsene Herde passt. Der Leipziger Zoo hatte im Jahr 2020 seine Herde umstrukturiert und dafür fünf Elefanten aus Berlin angesiedelt.

Asiatische Elefanten wie Voi Nam gelten als stark gefährdet. Im tropischen Asien, in Indien oder Nepal, sollen nur noch etwas mehr als 30.000 von ihnen leben. „Seit seiner Geburt ist Voi Nam der Publikumsliebling des Zoos und begeistert alle kleinen und großen Leipziger, die ihn regelmäßig und gerne besuchen kommen“, gratuliert Zoodirektor Jörg Junhold. „Wir freuen uns, dass er sich zu einem so stattlichen Bullen entwickelt hat und mit ihm der Start in die neu formierte Gruppe so gut funktioniert hat.“

Voi Nam kann sich freuen: Er wird noch lange im Leipziger Zoo bleiben. Aktuell gebe es keine Pläne, das beliebte Tier an einen anderen Zoo abzugeben, hieß es am Montag auf LVZ-Nachfrage in Leipzig. Quelle: Sebastian Willnow (dpa)

Von Andreas Tappert