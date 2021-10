Zoo Leipzig: „Feuerland“-Baustelle hat ein Grundwasserproblem

Leipzig

Erst im Mai startete der Leipziger Zoo sein neues Mega-Bauprojekt: Mit „Feuerland“ entsteht in direkter Nachbarschaft zum Rosental eine einzigartige Wasserwelt für Pinguine und Seelöwen. Die Anlage soll 2023 als Teil der großen Südamerika-Landschaft des Zoos öffnen. Doch fünf Monate nach Baubeginn ruhen die Arbeiten schon wieder. Grund sind unerwartete Grundwasserprobleme.

„Bei dem angegangenen Gründungsverfahren war immer klar, dass Grundwasser in die dann bestehende Baugrube fließt, weswegen entsprechende Technik vorgehalten wurde, die bereits vor Ort installiert ist“, erläutert eine Zoo-Sprecherin. Noch steht zwar kein Wasser in der Grube, weil sie noch nicht bis zur wasserführenden Ebene ausgehoben wurde. Weitere Aushubarbeiten sind derzeit jedoch erst mal gestoppt, da zu befürchten steht, „dass zu viel Grundwasser nachfließen würde“.

„Feuerland" soll ab 2023 die neue Mega-Attraktion des Leipziger Zoos werden. Quelle: Rasbach Architekten

Zoo lässt Ursachen für höheren Grundwasserspiegel untersuchen

Die Ursache dafür werde zurzeit ermittelt. Sich daraus ergebende Gegenmaßnahmen würden dann technisch umgesetzt. Wann das sein wird und ob der gesamte Bauzeitplan dadurch gefährdet ist, dazu wollte sich der Zoo nicht äußern. „Wir müssen den Fachexperten die dafür notwendige Zeit einräumen“, so die Sprecherin.

Die Arbeiten auf der Baustelle „Feuerland“ ruhen. Quelle: André Kempner

Gut möglich, dass das unerwartete Grundwasserproblem das Projekt weiter verteuert. Ohnehin sprengt „Feuerland“ schon heute den Kostenrahmen. Ursprünglich war die Anlage mit 19 Millionen Euro geplant worden, mittlerweile belaufen sich die Investitionskosten auf 30 Millionen Euro.

Im benachbarten Rosental ist Trockenheit ein Problem

Während im Zoo der Grundwasserspiegel offenbar höher als angenommen ist, sterben im benachbarten Rosental seit Jahren Bäume wegen Wassermangel ab. Außerdem trocknet dort der große Teich zum Ärger vieler Leipzigerinnen und Leipziger immer wieder aus. Damit hat man sich im Rathaus offenbar auch abgefunden. Erst Mitte dieses Monats sprach sich der Stadtrat gegen technische Lösungen aus, die dauerhaft Wasser im Teich sicherstellen. Lediglich Schäden an der Teichsohle sollen nun noch behoben und eine Info-Tafel aufgestellt werden, die erläutert, dass der Teich aufgrund des Klimawandels kein ständiges Wasser mehr führt.

Waldstraßenverein: Mit Wasserüberschuss den Rosentalteich auffüllen

Jörg Wildermuth, der Vorsitzende des Bürgervereins Waldstraßenviertel, hat allerdings schon eine Idee, wie der Zoo sein unerwartetes Grundwasserproblem lösen und gleichzeitig dem Rosentalteich helfen könnte. „Feuerwehrschlauch ausrollen und ab in den Teich“, sagt er. Klingt zunächst etwas flapsig, aber Wasser-Hilfe für den Teich aus dem Zoo hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben.

Vom einst schönen Rosentalteich ist nur ein schäbiger Tümpel übrig. Quelle: André Kempner

Zeitzeuge: Zur DDR-Zeiten gab es Rohleitung vom Zoo in den Teich

Volker Schöne, der bis in die 1990er-Jahre als ehrenamtlicher Helfer den Zoo unterstützte, kann sich noch gut daran erinnert, dass es zu DDR-Zeiten sogar eine Rohrleitung gab, über die regelmäßig Wasser aus der Parthe in den Teich an der Rosentalwiese gepumpt wurde. „Der Schalter war damals im Aquarium“, erinnert sich der 85-Jährige, der heute in Neustadt-Neuschönefeld lebt. Auch früher kam der Teich offenbar ohne künstliche Wasserzufuhr nicht aus. Ein schöner Rosentalteich war das den Stadtvätern damals aber offenbar wert.

Von Klaus Staeubert