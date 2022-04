Leipzig

Die Löwen-Vierlinge verlassen den Leipziger Zoo. Kater Kiyan ging am Donnerstag als erster auf die Reise. Er wird künftig im größten Zoo Kroatiens in Osijek leben und dort mit zwei jungen Löwinnen ein neues Rudel bilden. Seine Gefährtinnen wurden im August 2020 in einem ungarischen Zoo geboren, Kiyan selbst und seine drei Geschwister kamen im März 2021 in Leipzig zur Welt. „Vom Alter passt er gut zu den beiden Katzen, sodass wir die Möglichkeit genutzt haben, ihn dorthin abzugeben“, erklärt Seniorkurator Johannes Pfleiderer die Beweggründe für den Umzug. 

Taufe der Löwen-Vierlinge Jasira, Juma, Kiyan und Kossi im Juni 2021 im Leipziger Zoo. Quelle: Andre Kempner

Auch die drei Wurfgeschwister von Kiyan – Kater Kossi und die Katzen Jasira und Juma – werden Leipzig im Laufe des Jahres verlassen. Wann und wohin, steht noch nicht fest. Der Wechsel war schon lange absehbar, bereits zum Zeitpunkt der Taufe im vergangenen Sommer begann sich der Leipziger Zoo nach einer neuen Heimat für die Raubtierkinder umzuschauen. „Wir können den Nachwuchs nicht dauerhaft mit den Eltern halten, das würde zu Konflikten zwischen Majo und den Jungs führen und wir müssten sie zeitweise von den Weibchen fernhalten, sobald sie geschlechtsreif sind“, so der Kurator.

Löwen-Drillinge von 2019 leben im Zoo Berlin

Für das Elternpaar Kigali und Majo war es der zweite erfolgreich aufgezogene Nachwuchs. Ihre Weihnachten 2019 geborenen Drillinge Matteo, Hanna und Elsa leben seit Ende 2020 im Zoo Berlin.

„Der Abschied gehört zu unserer Arbeit dazu, aber natürlich ist er bei so prominenten Tieren nie einfach“, sagt Zoodirektor Jörg Junhold. „Andererseits ist die Abgabe von Nachwuchs auch ein schönes Zeichen dafür, dass unsere Bemühungen um den Erhalt von bedrohten Arten erfolgreich sind.“ Da Kigali und Majo als Paar zusammenbleiben, kann es auch in Zukunft wieder Löwennachwuchs in Leipzig geben.

Online-Tickets ohne festes Besuchsdatum

Der Zoo Leipzig bietet ab dem 30. April wieder Öffnungszeiten bis 19 Uhr an. Die Tierwelt ist aus der Winterruhe erwacht, die ersten Jungtiere haben das Licht der Welt erblickt, unter anderem gibt es junge Säbelantilopen oder kleine Skudden zu sehen. Für alle, die ihr Zoo-Ticket online buchen möchten, stehen nun wieder Saisontickets ohne festes Besuchsdatum zur Verfügung.

Von Kerstin Decker