Auf so eine Nachricht hatten der Zoo und die Freunde des Tierparks lange gewartet: Es gibt frisches Blut für die Familie asiatischer Elefanten – eine Zäsur für die Dickhäuterzucht an der Pleiße.

Umzug mit mehreren Fuhren

Das aktuelle Elefanten-Quartett um Bulle Voi Nam (18) und seine Gefährtin Rani (11) mit Jungtier Kiran (acht Monate) und Don Chung (37) wird um einen kompletten Familienverband erweitert. Leitkuh Kewa (37) zieht aus dem Tierpark Berlin nach Leipzig und bringt ihre Sippe mit. Ihre Töchter Thuza (11) und Pantha (8) sowie Sohn Edgar (4) zählen dazu; Kewas Freundin Astra (40) darf ebenfalls mitkommen.

Die Aufregung im Zoo ist groß, wie Sprecherin Maria Saegebarth verrät. Die Drähte zwischen den Experten an Spree und Pleiße glühen; die Vorbereitungen für den Umzug laufen auf Hochtouren, denn noch diesen Monat soll es so weit sein. Die Tiere werden separat mit mehreren Lastwagen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit befördert.

Zoo will bedrohter Tierart mit Nachwuchs helfen

„Unser erklärtes Ziel ist es, eine gemeinsame Herde mit Perspektive und funktionierendem Sozialgefüge aufzubauen, um die Nachzucht der stark vom Aussterben bedrohten Tiere zu sichern“, erklärt Zoodirektor Jörg Junhold. Die Zusammenstellung der neuen Herde wurde in enger Abstimmung zwischen den beteiligten Zoos sowie dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm erarbeitet.

Berliner werden echte Leipziger

Der umfassende Dickhäuter-Transfer ist Teil eines komplexen europaweiten Prozesses zur Elefantenzucht. Das Elefantenhaus in Berlin wird umgebaut und anschließend nur noch afrikanische Elefanten beherbergen. Die neuen Tiere sollen deshalb in Leipzig ein bleibendes Zuhause finden.

Tierpfleger von der Spree helfen bei der Eingewöhnung

„Die neuen Tiere werden nach ihrer Ankunft Zeit zur Eingewöhnung haben, bevor wir beginnen werden, sie schrittweise mit unseren Elefanten zusammenzuführen“, erklärt Seniorkurator Gerd Nötzold. Berliner Tierpfleger sollen ihre Schützlinge beim Einleben begleiten.

Saida bleibt – aber nur vorerst

Angesichts zahlreicher Abgänge hatten Zoofreunde bereits über die Zukunft der hiesigen Elefantenzucht spekuliert. Der Herden-Umbau nahm vor einigen Wochen dramatische Züge an: Die aus Saigon stammenden Kühe Hoa (35) und Trinh (38) hatten den Zoo Richtung Neunkirchen im Saarland verlassen. Elefantenkuh Saida soll ebenfalls gehen – bleibt aber vorerst in Leipzig, bis eine optimale Lösung gefunden ist.

Naing Thein muss gehen

Elefantenbulle Naing Thein wird die Messestadt in Richtung Kopenhagen verlassen, da in der neuen Herde nur Bulle Voi Nam eine Rolle spielt, wie der Zoo mitteilt. Dabei lagen einst große Hoffnungen auf Naing Thein, der 1988 aus Myanmar nach Europa gekommen war. Er galt als einer der produktivsten Zuchtbullen Europas: Im Zoo Emmen ( Niederlande) zeugte er 15 Kälber, von denen heute noch acht Tiere leben.

In Leipzig wurde er Vater von fünf Kälbern; allerdings ist keines der Tiere mehr am Leben. Die hiesige Zucht lief in den vergangenen Jahren recht glücklos – bis zur Geburt von Kiran im Januar. Ende September vergangenen Jahres musste Elefantenbaby Bên Lòng mit acht Monaten eingeschläfert werden. Elefantenkuh Thura starb im November 2019 mit 45 Jahren; in den Jahren zuvor waren bei ihr mehrere Geburten missglückt.

Voi Nam soll es richten

Nun soll es also Voi Nam richten – ein Leipziger Eigengewächs, das bis zu seiner Rückkehr in seine Geburtsstadt 2015 mehrere Jahre in Heidelberg lebte. Der Bulle ist bislang das einzige Jungtier der jüngeren Leipziger Zoogeschichte, das groß geworden ist. Vor seiner Geburt hatte es zuletzt 1936 Nachwuchs im Elefantenhaus gegeben.

Mittlerweile ist Voi Nam 18 Jahre alt und wurde im Januar erstmals Vater; Kiran ist sein Sohn. Der Babyfant ist inzwischen der Star im Zoo – und soll es vorerst bleiben. „Er ist erst acht Monate alt und bleibt auf jeden Fall bei seiner Mutter“, erklärte Zoosprecherin Saegebarth. Und wer weiß: Vielleicht bekommt Kiran ja bald ein paar neue Spielgefährten, made in Leipzig.

Von Björn Meine, Regina Katzer und Kerstin Decker