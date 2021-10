Leipzig

Erste Tierarztvisite für die Schneeleoparden-Zwillinge: Für die Tierpfleger der Himalaya-Anlage sowie für die sechs Wochen alten Schneeleoparden-Zwillinge war am Freitag ein großer Tag. Erstmals wurden die Jungtiere von ihrer Mutter Chandra (7) getrennt und dem Tierarzt vorgestellt. Bisher wurde die Leopardenfamilie von den Pflegerinnen und Pflegern ausschließlich aus der Distanz über die Kamera beobachtet, um in der ersten wichtigen Aufzuchtphase keine Störungen zu verursachen.

Die sechs Wochen alten Schneeleoparden-Zwillinge im Zoo Leipzig wurden erstmals von Mutter Chandra getrennt und dem Tierarzt vorgestellt. Hier mit den Pflegerinnen Maria Raitzig und Ronja Siegmund. Quelle: Zoo Leipzig

Kätzchen bleiben noch hinter den Kulissen

„Es war heute in der Tat ein spannender Moment für uns alle. Einerseits haben wir heute das Rätsel des Geschlechts der Zwillinge lösen können – es handelt sich um zwei Katzen. Und andererseits konnten wir uns zusammen mit dem Tierarzt vergewissern, dass sich die Jungtiere gut entwickeln, gesund sind und bereits drei Kilogramm auf die Waage bringen“, freut sich Bereichsleiter Thomas Günther. Zusätzlich zu allen routinemäßigen Untersuchungen nahm der Tierarzt auch die wichtige Jungtierprophylaxe vor.

Die Zwillinge, die immer agiler werden und bereits erste Ausflüge außerhalb der Wurfbox unternehmen, werden allerdings noch einige Zeit hinter den Kulissen der Leopardenanlage bleiben. Noch sind sie altersbedingt nicht in der Lage, der Mutter auf die Außenanlage des Himalaya-Bereichs zu folgen.

Das Kronenkranich-Paar mit seinem Mini-Küken ist für Besucher am Rande der Afrikasavanne – Richtung Nashornanlage – gut zu sehen. Quelle: Zoo Leipzig

Lang ersehntes Kronenkranich-Küken

Lange hat der Zoo darauf gewartet, jetzt hat es geklappt – die zehn Jahre alten Grauhals-Kronenkraniche haben seit dem 1. Oktober Nachwuchs. Vor allem in den vergangenen Tagen vor dem Schlupf schauten das Personal regelmäßig nach dem Nest auf der 2004 eröffneten Afrika-Savanne. Am 31. Tag der Brut war das erste Kronenkranich-Küken schließlich da. Es wird laut Zoo vom Elternpaar sehr vorbildlich und wachsam versorgt und macht einen guten und munteren Eindruck.

„Für uns ist es nach der langen Zeit des Wartens ein wahrer Glücksumstand, dass das Paar endlich erfolgreich gezüchtet hat und das Jungtier auch versorgt. Die Grauhals-Kronenkraniche sind eine der attraktivsten Kranicharten, die mittlerweile leider zu den stark gefährdeten afrikanischen Vogelarten zählt. Die Freude über diesen ersten Zuchterfolg ist bei uns allen besonders groß, und wir hoffen, dass sich das Küken weiterhin gut entwickelt und wir keinen Rückschlag in der Aufzucht erleiden“, so Zoodirektor Professor Jörg Junhold. Für die Besucher ist das Dreiergespann gut am Rande der Afrika-Savanne hin zur Nashornanlage zu sehen.

Von Kerstin Decker