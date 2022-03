Leipzig

Im Leipziger Zoo hat am Montag die Sommersaison begonnen. Das bedeutet längere Öffnungszeiten: Bis Ende April ist der Tiergarten täglich eine Stunde länger geöffnet, bis 18 Uhr. Ab Mai bis Ende September dann eine weitere Stunde bis 19 Uhr.

Parallel zur Sommersaison erwachen die Dinosaurier aus ihrem Winterschlaf. Ab sofort sind die Urzeitechsen wieder aktiv, machen Geräusche und bewegen sich. Die Sonderausstellung mit 20 lebensgroßen Dinosauriern – von Argentinosaurus über Tyrannosaurus rex bis hin zu Flugsauriern - hatte im Vorjahr für große Begeisterung bei den Besucherinnen und Besuchern gesorgt. Deshalb wurde sie um ein weiteres Jahr verlängert. Mit Lern- und Bastelstationen, interaktiven Fossilienstandorten und Ausgrabungsstationen im Dino-Camp wird die Brücke zur heutigen Tierwelt im Zoo geschlagen.

Koala-Jungtier hat Geburtstag

Koala-Männchen Bouddi im Zoo Leipzig wird 21. März 2022 zwei Jahre alt. Quelle: Zoo Leipzig

Genau zum Saisonstart hat jemand Geburtstag: Leipzigs erster Koala-Nachwuchs wird am 21. März zwei Jahre alt. Inzwischen ist der kleine Kerl ein stattliches Koala-Männchen geworden. Nach der Pubertät kommen bei ihm zusehends die männlichen Hormone durch, vor allem gegenüber den Tierpflegern will er seinen Kopf durchsetzen. Andererseits ist Bouddi sehr engagiert beim medizinischen Training.

Zu den Dingen, die immer wieder mit ihm trainiert werden, gehören das Bürsten des Fells, das Stillhalten des Arms (für eine mögliche Blutabnahme) oder die Wassergabe mit Hilfe einer Spritze (für eine mögliche Medikamentengabe). Aktuell bringt der Sohn von Mandie (5 Jahre) und Oobi-Ooobi (8 Jahre) 6,61 Kilogramm auf die Waage und wiegt somit genauso viel wie seine Mutter. Er ist munter und aktiv und ein richtiger Feinschmecker geworden. Aus mehr als 30 Eukalyptus-Sorten, die dem Beuteltier angeboten werden, schmecken ihm drei Sorten besonders gut. Angebaut werden sie auf einer Plantage in Schkeuditz.

20 Jahre Lippenbärenschlucht

Lippenbärenmutter Rachana mit Sohn Randhir auf der Außenanlage der Lippenbärenschlucht. Quelle: Zoo Leipzig

Unter den europäischen Zoos ist der Zoo Leipzig erneut zum zweitbesten Zoo Europas hinter dem Spitzenreiter Wien gekürt worden – und damit zugleich zum besten Zoo Deutschlands. Seit dem Jahr 2000 wird in Leipzig der „Masterplan zum Zoo der Zukunft“ umgesetzt. Eines der ersten Projekte – die 2002 eröffnete Lippenbärenschlucht – feiert im Mai ihr 20-jähriges Bestehen.

Im Leipziger Himalaya gibt es ebenfalls Grund zum Feiern, denn die Anlage wurde vor fünf Jahren eröffnet. Am 30. April/1. Mai steht sie im Mittelpunkt der Entdeckertage Asien. Nachdem seit Februar das neu gebaute Aquarium geöffnet ist, laufen aktuell die Arbeiten an der Wasserwelt Feuerland und an der Sanierung des Terrariums – das sind die nächsten geplanten Neueröffnungen im „Zoo der Zukunft“.

Corona-Regeln im Zoo: 3G und FFP2-Maske in Innenräumen

Im Leipziger Zoo kann man unter anderem auch das vom Aussterben bedrohte Pustelschwein sehen, das zum Zootier des Jahres 2022 gekürt worden ist. Die Sommersaison im Zoo dauert bis zum 31. Oktober. Tickets kosten 22 Euro (Erwachsene), 14 Euro (Kinder von 6 bis 16 Jahren) beziehungsweise 54 Euro (Familienkarten).

Für den Zutritt gilt die 3G-Regel. In den Tierhäusern und dem Gondwanaland sowie bei der Zoogastronomie und dem Shop muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Von Kerstin Decker