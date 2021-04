Zoo Leipzig könnte Außenbereiche öffnen und ist „bereit für das Publikum“, aber...

Leipzig

Neue Löwenbabys – aber keine Besucher. Einen Termin, wann der Leipziger Zoo wieder öffnet, gibt es auch heute nicht. Zweimal wöchentlich, immer montags und donnerstags, bewerten Zoo, Stadt Leipzig und Gesundheitsamt die aktuelle Corona-Lage gemeinsam neu. „Heute schauen wir gespannt nach Berlin auf das Gesetz zur Corona-Notbremse“, sagte Zoochef Jörg Junhold, der mit seinem Team die Geburt von vier Löwenbabys vor sechs Wochen feierte, am Mittwochnachmittag auf LVZ-Anfrage.

Zoo Leipzig wartet weiter ab

Das Gesetz sieht vor, dass die Außenbereiche von Zoos öffnen dürfen, wenn angemessene Schutz- und Hygienekonzepte eingehalten werden und Besucher ab sechs Jahren einen negativen Corona-Test vorweisen. „Wir müssen abwarten, wie der genaue Wortlaut ist, ab wann die Änderung gilt und ob Sachsen die kritische 1300-Betten-Marke zurücknimmt“, so Junhold. Unklar sei, ob sich das neue Bundesgesetz und die sächsische Corona-Schutzverordnung gegenseitig aufheben und welche Folgen das hat.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Öffnung des Zoos mit der absehbaren Perspektive, nach wenigen Tagen wieder schließen zu müssen, sei jedenfalls nicht sinnvoll. „Der Zoo ist in Top-Zustand, wir sind bereit für das Publikum“, versichert der Zoochef . Doch sowohl die Inzidenzwerte als auch die Bettenauslastung in Sachsen lassen bisher keinen dauerhaften Trend nach unten erkennen. Deshalb wurde der Zoo von der Lockerung, die eigentlich ab 6. April erlaubt war, ausgenommen, da bei einer Öffnung eine zu starke Sogwirkung über die Stadtgrenzen hinaus auch in Hochinfektionsgebiete hinein befürchtet wird.

Von lvz/cmp