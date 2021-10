Zoo Leipzig sucht Namen für die beiden Schneeleoparden-Kätzchen

Leipzig

Sie sind erst zwei Monate alt, fauchen aber schon ein bisschen wie ganz große gefährliche Wildkatzen. Die Schneeleoparden-Zwillinge aus dem Leipziger Zoo leben noch in der Mutterstube der Himalaya-Anlage. Dort entwickeln sie sich gut, sehr zur Freude der Tierpfleger, und fressen mittlerweile auch erste Fleischhappen. Allerdings haben die beiden Mädchen noch keine Namen – bisher werden sie als Jungtier A und Jungtier B geführt. Das soll sich nun ändern: Der Zoo bittet um Ideen, wie die jungen Hochgebirgswildkatzen heißen sollen. Anlässlich des Welt-Schneeleoparden-Tags am 23. Oktober werden alle Fans aufgerufen, für die beiden Katzen wohlklingende Namen mit asiatischem Ursprung vorzuschlagen. Als Dankeschön erhalten die Gewinner jeweils eine Familien-Jahreskarte. Die Namensvorschläge können bis einschließlich 31. Oktober über die Website des Zoos unter www.zoo-l eipzig.de/namensausfruf eingereicht werden.

Die Pflegerinnen Maria Raitzig (links) und Ronja Siegmund kümmerten sich um die kleinen Katzen, als sie zum ersten Mal dem Tierarzt vorgestellt wurden. Quelle: Zoo Leipzig

Auch Zoodirektor Jörg Junhold ist vom Nachwuchs begeistert, macht jedoch gleichzeitig auf den rückläufigen Bestand und die bedrohte Lage in der Natur aufmerksam: „Den Welt-Schneeleoparden-Tag am 23. Oktober möchten wir nutzen, um auf die Gefährdung der Schneeleoparden aufmerksam zu machen und ein Bewusstsein zu schaffen, dass jeder zum Thema Artenschutz beitragen kann. Der wichtigste Schritt ist der Anfang, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.“

Edwardsfasan: Zuchtprogramm als letzte Hoffnung

Im Zoo Leipzig lebt jetzt ein Edwardsfasan. Das Weibchen soll bald einen männlichen Partner bekommen. In ihrer Heimat Vietnam sind die Tiere vermutlich seit den 2000er-Jahren ausgerottet. Quelle: Zoo Leipzig

Wahrscheinlich in der Natur bereits ausgestorben ist eine andere Tierart, der Edwardsfasan. In ihrer Heimat in Vietnam ist diese Art möglicherweise seit den 2000er-Jahren ausgerottet. Der Erfolg des Artenerhaltungs- und Zuchtprogramms ist die einzige Hoffnung, die seltenen Fasane vor dem vollständigen Aussterben zu retten und langfristig auch wieder anzusiedeln. Als Beitrag dazu hat der Leipziger Zoo vor kurzem einen weiblichen Edwardsfasan aufgenommen. Das Weibchen kam aus dem Zoo Prag und wird sich das Gehege mit den ebenfalls hoch bedrohten Blaukappenhährlingen teilen. Ein passendes Fasanen-Männchen wird in den kommenden Wochen aus dem Zoo Gelsenkirchen dazustoßen. Das Pärchen wird dann aneinander gewöhnt und sorgt hoffentlich bald für Nachwuchs.

Von Kerstin Decker