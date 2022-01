Leipzig

„Zootier des Jahres 2022“ ist das Pustelschwein. Das hat die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz bekannt gegeben. Der Leipziger Zoo hält seit 2009 diese vom Aussterben bedrohte Wildschweinart und war nach 45 Jahren der erste Zoo in Deutschland, der diese Tiere wieder in den Bestand aufgenommen hat. Aktuell leben drei Exemplare in einem Gehege gegenüber der Tiger-Taiga. Ursprünglich kommen sie von den Philippinen. In freier Wildbahn existiert diese Art nur noch auf der Insel Negros, ansonsten wurde sie in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet ausgerottet.

Schweinepest bedroht die Zoo-Wildschweine

Pustelschweine sind nicht unbedingt Schönheiten. Hier ein Visaya-Pustelschwein auf der Anlage im Leipziger Zoo. Quelle: Robert Liebecke

Die aus Asien stammenden Pustelschweine sind doppelt gefährdet: In ihrer Heimat sind die Bestände durch Holzeinschlag, Bejagung und Vermischung mit anderen Schweinearten stark dezimiert. In Europa, wo die Tiere einen sicheren Lebensraum zum Arterhalt finden sollten, sind sie nun durch die Afrikanische Schweinepest bedroht. Breitet sich die tödliche Seuche weiter aus, müssen die Zoos radikale Entscheidungen treffen, so sehen es die tierseuchenrechtlichen Auflagen vor. „Wir dürfen nicht an den Punkt kommen, wo jahrelanges Einstallen oder Töten der Bestände hoch bedrohter Schweinearten die einzigen beiden Optionen sind. Aus Tierschutz- und Artenschutzgründen ist beides bedenklich“, sagt Leipzigs Zoodirektor Jörg Junhold. „Wir fordern die Politik deswegen auf, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir diese Szenarien effektiv verhindern können.“

Im Leipziger Zoo ist die Entscheidung noch nicht gefallen, was bei einem Ausbruch der Schweinepest auf Leipziger Stadtgebiet mit den Tieren geschehen soll. Von Aufstallung bis Tötung sei alles möglich, hieß es dieser Tage auf LVZ-Anfrage. „Eine Aufstallung der Tiere ist im Sinne des Tierschutzgesetzes die schlechteste Lösung und auf Dauer auch nicht umsetzbar. Man muss davon ausgehen, dass die Tiere über Monate, wenn nicht sogar Jahre aufgestallt bleiben müssten.“

Spendensammlung für Schutzprojekte

Mit der Kampagne „Zootier des Jahres“ werden Spenden gesammelt, um die bedrohten Pustelschweinarten in ihrem natürlichen Lebensraum besser zu schützen. So soll auf der indonesischen Insel Java in einer Erhaltungszuchtstation eine Reservepopulation von Bawean-Pustelschweinen aufgebaut werden. Auch für die seltenen Java-Pustelschweine und das von der Ausrottung bedrohte philippinische Visaya-Pustelschwein gibt es Schutzkonzepte, deren Umsetzung jetzt ermöglicht werden soll.

Von Kerstin Decker