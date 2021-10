Leipzig

Remo Frankello sitzt in seinem Wohnwagen vor drei Porzellan-Elefanten, als hätte eine gute Regie ihn da hindrapiert für das, was gleich kommt. Die Geschichte ist so sagenhaft und schwermütig wie der Zirkus selbst, beginnt bei einem von Remo Frankellos Vorfahren und geht so: Zirkusdirektor Kalli Frank sei mit einem riesigen, kaum zu zähmenden Elefantenbullen aufgetreten. Ein Tier, nur weich geworden an Kallis Seite, gefeiert in den großen Manegen Europas. „Und ich“, sagt Remo Frankello, „ich komme jetzt mit meinem Dumbo.“

Dumbo, das ist der hüfthohe Plüschelefant, in dessen Vorderbeine Frankello bei seinen Shows einsteigt, durch die Manege galoppiert, bis er abhebt und an einem Karabiner-Haken im Nacken acht Meter hoch unter das Zeltdach gezogen wird. „Da würden meine Vorfahren bestimmt lachen“, sagt Frankello, Zirkusdirektor der Familie Frank in siebter Generation, und lacht selbst ein bisschen.

Einst waren sie 70 Leute und 50 Tiere – heute macht die Zirkusfamilie Frank zu siebt Figurentheater. Quelle: Nora Börding

Den Zirkussen in Deutschland geht es schlecht, schon ewig. Erst kamen immer weniger Menschen, weil ihnen Elefanten in der Manege zu wenig zeitgemäß oder zu wenig aufregend erschienen. Dann kam die Pandemie und lange gab es gar keine Manegen mehr, in die die Menschen hätten gehen können. Trotzdem existieren sie noch, irgendwie, die rund 250 Zirkusunternehmen in Deutschland und auch ein paar Ideen, wie ihr Geschäft zu retten sein könnte. Manche suchen ihr Heil in der Niederlassung, wie der „Circus Afrika“ im Altenburger Land. Andere verzichten ganz auf Tiere und inszenieren moderne Licht-Akrobatik-Shows wie der berühmte „Circus Roncalli“.

Remo Frankello, der Mann mit dem Plüsch-Elefanten, der versucht etwas, das er gar nicht erst „Zirkus“ nennen will. Er hofft trotzdem, damit eine Zukunft gefunden zu haben, die wenigstens halb so golden ist wie seine Vergangenheit. Denn selbst für die Zirkuswelt ist das eigentlich zu unglaublich, um wahr zu sein: Einst war Remo, der Plüschtier-Zirkusdirektor, ein aufstrebender Volksmusik-Star.

Erst Zirkuskind, dann Volksmusik-Star, jetzt Zirkusdirektor: Remo Frankello. Quelle: Nora Börding

Remo Frankello spielt sich selbst, einen Elefanten und macht Handstand

Die Zirkusfamilie Frank stammt aus Riesa und seit Monaten ist Remo Frankello, 32 Jahre alt und mit bürgerlichem Namen Remo Frank, mit seiner Show zu Gast „in der Heimat“, wie er sagt, in Sachsen. Noch eine gute Woche lang hat er sein Zelt in Leipzig aufgeschlagen, auf einer Wiese im Süden der Stadt.

Dass Frankello überhaupt hier spielen könne, nachdem ihm auf seiner Sachsen-Tour in Borna das Geld ausgegangen sei, verdanke er der Stadt Leipzig, die ihm den Platz für nur 24 Euro Bearbeitungsgebühr statt der üblichen Stellplatzkosten überlassen habe. In der Lockdown-Zeit musste Frankello all seine Mitarbeiter entlassen. Geblieben ist nur seine Familie, sieben Leute - Cast, Technik, Regie, Catering von „Remo’s Trolle“, so heißt die Show.

Gezeigt wird das Programm Donnerstag bis Samstag jeweils am frühen Abend, sonntags zweimal. Wenn es so weit ist, dauert es bis nach der Pause der Show, bis das Highlight kommt: Remo Frankello, der in der Vorstellung schon sich selbst, den Zirkusdirektor, sowie den fliegenden Elefanten gespielt hat, stapelt jetzt Stühle zu einem fünf Meter hohen Turm aufeinander und drückt sich dort oben in den Handstand. Ein ziemlicher Zirkus-Wahnsinn, aber die Hauptrolle im Programm spielt etwas anderes: Dumbo natürlich und vier zweieinhalb Meter große Puppen, die singen und tanzen, und die die Kinder aus dem Publikum für kleine Showeinlagen in die Manege holen.

Remo Frankello als Dumbo, der fliegende Elefant. Quelle: Nora Börding

Im Wohnwagen von Remo Frankello hängen Bilder seiner Kinder an der Wand und Pferdeposter, die seine Tochter mit Sekundenkleber an das Holz gepappt hat. Die drei Elefanten aus Porzellan, ein Deko-Pferd, das war’s - der Rest ist so aufgeräumt, als wolle einem Frankello den Wohnwagen gleich für einen Wochenendtrip vermieten. Stattdessen erzählt er davon, wie ihm die Idee für seine Show gekommen sei (beim „Dumbo“-Fernsehabend mit den Kindern), und dass er oft Anrufe von Interessierten bekomme: Was das denn jetzt sei, fragten sie dann, ein Zirkus? Ein Puppentheater?

Remo schüttelt den Kopf, als er davon erzählt, denn ein Zirkus sei das nicht, dazu gehören für ihn Tiere und Akrobaten, und „das will ich nicht verfälschen.“ Was es ist, muss er selbst noch herausfinden. Immerhin laufe es inzwischen, seit seinem Stopp in Leipzig, ganz gut. 150, 200 Menschen kämen pro Vorstellung, und mehr lasse man der Pandemie wegen eh nicht rein. Frankello macht die Bilanz froh und auch wieder nicht. Denn irgendwann soll es wieder mehr Zirkus geben bei ihm, sagt er, „unbedingt, denn wir sind ja alle Akrobaten.“

Ex-Manager über Frankello: „Er war ein super Trompeter“

Es ist der vergangene Mittwoch, an dem man eine Ahnung davon bekommt, dass das Leben von Remo Frankello auch anders hätte laufen können. Im Zelt ist ein Tisch gedeckt, es gibt Kaffee und Kuchen und durch die Tür tritt Stefanie Hertel. Wenige Jahre nachdem Hertel mit „Über jedes Bacherl geht a Brückerl“ zu dem Volksmusik-Star geworden ist, der sie noch heute ist, galt Remo Frankello als Trompeten-Wunderkind.

Der Manager von Tony Marshall hatte ihn zufällig bei einer Zirkusvorstellung entdeckt. Frankello trat in Fernseh-Shows auf, bei Carmen Nebel und den „Stars der Volksmusik“, spielte mit Jose Carreras und Karel Gott und eben mit Stefanie Hertel. Er nahm drei CDs auf, von denen er jeweils zwischen 100.000 und 180.000 Stück verkaufte. „Er war ein Autodidakt, konnte keine Noten lesen. Aber er war ein super Trompeter“, sagt sein ehemaliger Manager. Frankello habe damals in rund anderthalb Jahren eine höhere sechsstellige Summe verdient.

Knapp 20 Jahre ist das alles her, genauso lange, wie Stefanie Hertel und Remo Frankello sich nicht gesehen haben. Und jetzt also kommt die Sängerin herein und sagt: „Hallo, ich bin die Stefanie.“ Sie begrüßt die vier Journalistinnen, die da sind, und die Familie Frank. Zuschauer gibt es keine, Stefanie ist hier, um Werbung zu machen für Frankellos Show und schießt Selfies von sich mit dem Plüschelefanten. Später will sie die auf ihrem Instagram-Profil posten.

Schlagersängerin Stefanie Hertel will Remo Frankellos Zirkus helfen und macht Werbung für ihn. Quelle: Nora Börding

Die Frage ist nun: Warum bloß ist sie hier, die Stefanie, in Leipzig, in einem Zirkuszelt ohne Publikum? Von einem gemeinsamen Bekannten habe sie erfahren, dass Remo, der Wundertrompeter von damals, eine neue Show habe, aber wegen der Pandemie leide. Da habe sie ihn angerufen, versprochen zu helfen. „Ich habe mit allen mitgelitten, die in der Pandemie ihre Lebensgrundlage verloren haben“, sagt Hertel. „Die Zirkusleute, das sind auch Künstler, wir sitzen in einem Boot.“

Dann posiert sie mit den Stoff-Figuren, macht mit den Armen Schlagershow-Dinge und performt professionell, als sie fürs Foto „bitte mal verzaubert schauen“ soll. Sie steigt sogar in den Dumbo hinein, breitet die Arme aus, als würde sie fliegen. Bald muss Hertel weiter, zu einer TV-Aufzeichnung, für die sie nach Leipzig gekommen war und weswegen sie den Termin mit Remo Frankello einrichten konnte. Geld heißt es, habe Hertel nicht bekommen für ihren Besuch, und das würde auch nicht passen: weder zu der Warmherzigkeit, die sie an diesem Tag ausstrahlt, noch zu den finanziellen Möglichkeiten von Remo Frankello.

„Zirkus und Musik, das ist alles eine Bühne.“

Hertel lässt einen Frankello zurück, der zumindest für diesen Tag etwas von der leisen Melancholie verloren hat, die ihn sonst umgibt. „So froh war ich lange nicht“, sagt er. Warum er damals nicht weiter gemacht hat mit der Volksmusik? „Ich war 16, ich wollte von der Liebe singen und nicht mehr von Hunden oder meiner Mama“, sagt er. Sein damaliger Manager sagt, die Familie Frank habe Remo zurück im Zirkus gewollt und hatte wohl gehofft, man würde von seiner Berühmtheit profitieren. Einerlei, findet Frankello: „Zirkus und Musik, das ist alles eine Bühne.“

Trotzdem, meint er, wäre es schön, er könnte wieder Musik machen. Die Lieder für seine Show hat er selbst geschrieben und auf seiner Facebook-Seite postet er eigene Schlager. Einer der Songs, erzählt er, habe auch Stefanie Hertel gut gefallen. „Bleib, wie du bist“, heißt das Lied und wenigstens in den 2:55 Minuten des Schlagers ist das ganz leicht: zu bleiben, wer man ist.

Von Denise Peikert (Text) und Nora Börding (Fotos)