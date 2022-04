In Mitteldeutschland hat die Spargelernte begonnen. Anders als in den Vorjahren kann das Edelgemüse also schon Ostern auf den Tisch kommen. Erstmals nach zwei Jahren mangelt es nicht an Helfern. Allerdings kämpfen die Bauern mit gestiegenen Energie- und Lohnkosten. Was das für die Verbraucher bedeutet.