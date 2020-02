Zu Unrecht im Kinderheim? Leipziger kämpft um seine Tochter

Leipzig

Der Satz fällt am Ende eines jeden Telefonats mit Sarah. „Ich möchte zurück nach Hause“, sagt das Mädchen. Zu Hause, das ist die Plagwitzer Wohnung von Tanja und Dirk Lange. Seit 2018 lebt die nun Elfjährige jedoch in einem Heim, und seit Langem kämpfen ihr Vater und seine Ehefrau um eine Rückführung in Sarahs gewohnte Umgebung. Doch das Jugendamt sperrt sich. Nun wird der Fall am Oberlandesgericht verhandelt.

Eilverfahren wegen Kindeswohlgefährdung

Bis vor knapp zwei Jahren hatte Dirk Lange das alleinige Sorgerecht für Sarah, deren Mutter das Gericht aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur nicht als geeignet für die Erziehung des Mädchens ansah. Als er ohne Absprache mit dem Amt, das die Familie zeitweise unterstützte, wegen eines Jobangebots an den Bodensee umzog, kam es zum Konflikt mit Sarahs Vormund, der Justiz – und dadurch zur Rückkehr nach Leipzig.

In einem Eilverfahren wegen Kindeswohlgefährdung wurde Lange die elterliche Sorge für Sarah entzogen und Pflegschaft angeordnet. Ein Sachverständigen-Gutachten stellte fest, der Vater sei unter anderem wegen kognitiver Einschränkungen nicht in der Lage, Verantwortung für sein Kind zu übernehmen. Das Gericht übernahm die Einschätzung – und auch die, Dirk Langes seit 2017 bestehende Partnerschaft mit Tanja Wucher wirke sich zwar positiv auf die Lebensumstände von Sarah aus, doch die Beziehung würde sicher nur kurz Bestand haben.

Neues Gutachten

Inzwischen sind die beiden seit 2018 verheiratet. „Ich empfinde die Beurteilung und die derzeitige Situation als Diskriminierung“, sagt der 43-Jährige, ein schüchterner, zurückhaltender Mann, dessen Wortwahl und Satzbau im Gespräch keine auffällige Intelligenzminderung erkennen lassen.

Sein Anwalt Thomas Rensch geht gegen das Urteil des Amtsgerichts Leipzig in Beschwerde. Unter anderem, weil sein Mandant als Sorgeberechtigter durchaus das Recht gehabt habe, mit seiner Tochter umzuziehen. Das bisherige psychologische Gutachten ließ Rensch prüfen und erreichte, dass das Oberlandesgericht Dresden ein Ergänzungsgutachten in Auftrag gab.

Ausgleichende Beziehung

Er stellt fest: „Etwaige Defizite beim Vater können durch seine Partnerin mehr als ausgeglichen werden.“ Auch der zuständige Sozialarbeiter von der Arbeiterwohlfahrt meint, die Anwesenheit der Partnerin habe „erhebliche positive Auswirkungen auf den Kindesvater und auch auf Sarah“. Diese bekomme „in dieser Familienkonstellation die notwendigen Voraussetzungen für ein kindgerechtes Aufwachsen“. Tanja Lange betont: „Wir haben eine sehr enge und positive Bindung zu Sarah, für mich ist sie wie eine Tochter. Die Trennung ist für uns alle fürchterlich.“

Die Begründung des Gerichts, aufgrund seines niedrigen Intelligenzquotienten sei Dirk Lange nicht erziehungsfähig, findet Rensch absurd. „Wendet man das als Kriterium an, müsste die Zahl der Sorgerechts-Entzüge noch viel höher liegen.“ Eine Änderung zeichnet sich dennoch nicht ab, obwohl das Sozialgesetzbuch generell eine baldige Rückführung in die Familie vorsieht.

Scharfe Besuchsregeln

In den letzten Monaten hat sich die Situation sogar verschärft: Durfte Sarah zunächst alle 14 Tage von Freitag bis Sonntag bei den Langes wohnen und alle zwei Wochen in der Heim-Wohngemeinschaft besucht werden, schränkte ihr Amtsvormund die Besuchsregel inzwischen drastisch ein. Gemeinsame Wochenenden sind nur noch alle vier Wochen möglich, und nur einmal pro Woche darf Sarah mit den beiden telefonieren. Gegenüber Anwalt Rensch meinte der Vormund, der Umgang mit dem Vater sei nicht gut für das Mädchen. Sein knappes Statement dazu: „Das ist barer Unsinn.“ Auch sein Mandant wirft dem Vormund reine Willkür vor.

Verabschiedet sich Sarah nach den Treffen mit den beiden, fließen vor allem bei dem Mädchen regelmäßig Tränen. Manchmal versteckt es sich in der Wohnung, um nicht zurück ins Heim zu müssen, so Dirk und Tanja Lange. „Damit wird eine stabile Beziehung verhindert“, konstatiert der Vater.

Überlastete Jugendämter

Die Hintergründe der Rückführungs-Verweigerung sind für seinen Anwalt klar: Wegen Personalmangels seien Jugendämter in Deutschland überlastet und gäben immer öfter die Verantwortung für Minderjährige an Heime ab. Das bestätigt Fachanwalt Elmar Bergmann aus Krefeld in einem Interview mit dem MDR.

Nicht ganz uninteressant ist auch der Aufwand durch den Steuerzahler: Ein Platz im Heim kostet ihn monatlich mindestens 4000 Euro. Nur rund 1000 Euro würde bei einer Rückführung in die Familie ein begleiteter Umgang durch einen Sozialpädagogen bei monatlich 20 Fachleistungsstunden erfordern.

Mehrere Dienstaufsichtsbeschwerden

Trotz aller Bemühungen und der Bestimmung im Sozialgesetzbuch, laut der Heimerziehung die letzte Möglichkeit sein soll, wenn keine familiären Ressourcen vorhanden sind – Sarahs Amtsvormund bleibt unbeweglich. Anwalt Rensch reichte mehrere Dienstaufsichtsbeschwerden und Befangenheitsanträge ein, auch direkt bei OBM Burkhard Jung – alle wurden abgewiesen.

Zu Einzelfällen wie Sarah äußert sich die Stadt Leipzig prinzipiell nicht gegenüber der Presse, heißt es aus dem Rathaus. Während bundesweit die Zahl der Inobhutnahmen steigt, kann das Leipziger Jugendamt diesen Trend nicht bestätigen: 2018 wie auch 2019 wurden hier jeweils 865 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen.

Das Problem der Überlastung bleibt: In Leipzig liegt die durchschnittliche Fallbelastung im Allgemeinen Sozialdienst bei aktuell 53 Fällen pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter – die Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst fordert seit Jahren ein Maximum von 35 Fällen pro Person.

Neues Gutachten fällt anders aus

Mit Blick auf die Verhandlung am kommenden Montag vor dem Oberlandesgericht Dresden ist der Anwalt von Dirk Lange jedenfalls optimistisch. Denn im inzwischen vorliegenden Ergänzungsgutachten kommt der Experte „zu dem Ergebnis, dass ein Leben bei ihrem Vater und seiner Frau das Beste für das Kind wäre“, sagt Rensch. Unterstützung durch Familienhilfe und Coaching seien Voraussetzungen dafür.

Nun hoffen die Langes, dass ihr Kampf um Sarah nach fast zwei Jahren Unterbringung im Heim zu einem glücklichen Ende führt. Dirk Lange: „Endlich wieder zusammenleben, das ist unser größter Wunsch.“

Von Mark Daniel