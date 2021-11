Zu teuer: Rückschlag für Leipziger Demenzdorf

Leipzig

Es gehörte zu den 30 wichtigsten Vorhaben, die die Rathausspitze um Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) in ihrem „Arbeitsprogramm 2023“ festgeschrieben hatte. Vor mehr als zwei Jahren stellte Jung die Pläne für das „innovative Projekt“ vor, in Leipzig ein Demenzdorf zu bauen. „Wir haben immer mehr Ältere und Hochbetagte. Deshalb müssen wir uns mit Themen wie Demenz beschäftigen, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen“, sagte er damals.

Tatsächlich wird die Zahl der an Demenz erkrankten Leipziger auf 12.000 geschätzt – Tendenz steigend. Die Städtischen Altenpflegeheime (SAH) erhielten den Auftrag, bis 2022 ein konkretes Bau- und Finanzierungskonzept für eine kleinteilige Wohnanlage mit Dorfcharakter zu erstellen. Die Kapazität sollte bei mindestens 100 Plätzen liegen, die sich auf Wohngemeinschaften in vier bis fünf kleinen Doppelhäusern verteilen.

Grundstück in der Erla-Siedlung gesichert

Trotzt schwieriger Bedingungen durch die Corona-Pandemie fand sich ein gut geeignetes Grundstück. „Wir haben uns eine Fläche für das Vorhaben sichern können“, berichtete SAH-Geschäftsführer Stefan Eckner jetzt auf Nachfrage. Nach LVZ-Informationen handelt es sich dabei um ein Areal in der Erla-Siedlung in Thekla, das dem kommunalen Leipziger Großvermieter LWB gehört. Eckner wollte das weder bestätigen noch bestreiten. Die Grundstücksfrage sei nicht die Ursache dafür, dass das Vorhaben nach umfangreichen Diskussionen nun erstmal „verschoben“ worden sei.

Vielmehr lasse sich das „Dorf für Ältere“ bei den aktuellen Bau- und Materialpreisen nicht wirtschaftlich finanzieren, bedauerte Eckner. Die Kosten am Bau seien während der Pandemie dramatisch gestiegen. Die gültigen Pflegesätze reichten nicht aus, um ein solches Vorhaben samt dem dazugehörigen Betreuungsaufwand ohne erhebliche Verluste in der Bilanz zu verwirklichen.

Pflege-Reform für 2022 angekündigt

Für das erste Halbjahr 2022 sei aber eine weitere Pflegereform in Deutschland angekündigt. „Wir hoffen, dass sich die Konditionen dann verbessern. Und dass vielleicht auch die Material-Knappheit als großer Kostentreiber am Bau bald wieder vorübergeht“, so der Geschäftsführer. Die Nachfrage nach Heimplätzen für hochbetagte oder demente Senioren sei weiterhin sehr hoch. In den nächsten Monaten wollten die SAH noch einmal das Gespräch mit ihrem Gesellschafter – der Stadt Leipzig – suchen, um über die Strategie bei diesem Thema zu beraten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Modell Demenzdorf gibt es erst seit wenigen Jahren in Deutschland. Als 2014 die erste Einrichtung in Hameln den Betrieb aufnahm, stießen sich Kritiker an den schulterhohen Zäunen rings um das Areal. Sie argwöhnten, die alten Leute würden „weggesperrt“. Zäune gibt es aber auch im Außenbereich einiger klassischer Seniorenheime – sie sollen demenzerkrankten Bewohnern ermöglichen, sich innerhalb der Anlage frei und ausreichend zu bewegen.

Demenzdorf in Wittenberg eröffnet

Vor drei Monaten eröffnete Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) ein Demenzdorf in Wittenberg. Gleich neben einem Seniorenzentrum entstanden zwei Wohnhäuser mit 24-Stunden-Betreuung und eine Demenztagespflege, die sich rings um einen Garten mit Springbrunnen gruppieren. Türen und Tore werden dort elektronisch überwacht. Auch die Gemeinschaftsküche ist speziell gesichert, um Unfällen vorzubeugen.

Von Jens Rometsch