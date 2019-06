Leipzig

Die Trockenheit des Vorjahres wirkt bis in dieses Jahr hinein: Auch in diesem Sommer weisen viele Leipziger Gewässer aktuell nur einen niedrigen Wasserstand auf. Insbesondere nach dem letzten, extrem trockenen Jahr konnten sich diese bisher leider vielerorts noch nicht wieder stabilisieren, erklärt die Stadt.

Denn den meisten Gewässern fehlt es an einem brauchbaren Zufluss. „Die meisten Teiche werden allein durch Grund- und Regenwasser gespeist, einige besitzen eine Anbindung an ein Fließgewässer, welches jedoch oftmals auch nicht dauerhaft Wasser führt“, erläutert Rüdiger Dittmar, Leiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer. Wenigstens ein lang anhaltender sogenannter Landregen wäre nötig gewesne, um die Defizite auszugleichen, erklärt er. Dittmar: „Sofern dies auch in diesem Jahr ausbleibt, ist davon auszugehen, dass sich der Wasserstand auch weiterhin nicht auf das erforderliche Maß erhöhen wird.“

Johannaparteich erhält Grundwasser

Er nennt einige Problemfälle, wo gehandelt wird: Der Paunsdorfer Bogensee bekommt Wasser aus dem Waldkerbelgraben. In den Parkteich Miltitz und in den Parkteich Schönauer Park wird Grundwasser gepumpt. Der mit dem Bassin Anton-Bruckner-Allee zusammen hängende Johannaparkteich erhält im Wechsel mit diesem ebenfalls Grundwasser, „wobei immer nur einer der beiden Teiche gespeist werden kann“, so die Stadt. Und die Knauthainer Dorfteiche würden über eine Pumpe mit Wasser vom Knauthainer Elstermühlgraben in südlichen Teich versorgt, welcher mit dem mittleren und nördlichen verbunden ist.

Erfolg nur von kurzer Dauer

Wasser in alle Leipziger Teiche zu pumpen, sei hingegen nicht sinnvoll, so das Rathaus. Mit den Wasserwerken, dem Amt für Umweltschutz (untere Wasserbehörde) sowie weiteren Akteuren sei dies schon im Dürresommer 2018 geprüft worden. Rüdiger Dittmar: „Die Abwägung hat ergeben, dass der zur Befüllung der Teiche erforderliche Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen stünde. Sollten auch dieses Jahr die intensiven Niederschläge ausbleiben, wäre ein Erfolg nur von kurzer Dauer.“

Bei Teiche, die nicht befüllt werden, versucht der Anglerverband Leipzig zu helfen. Sobald ein Fischsterben in einem Gewässer droht, werde er aktiv, heßt es. Die noch lebenden Fische würden gerettet, die bereits gestorbenen Fische würden dem Gewässer entnommen, sofern das möglich ist.

