Leipzig

Die Erich-Zeigner-Grundschule in Plagwitz wird coronabedingt ab Donnerstag geschlossen. Grund sind zahlreiche positive Corona-Fälle bei Schülerinnen und Schülern. Die Schutzmaßnahme betrifft 380 Kinder, die von Donnerstag bis Mittwoch kommender Woche (24. November), vorsorglich zu Hause bleiben müssen. Schulleiterin Kathrin Hampel bestätigte gegenüber der LVZ, dass dies am Mittag vom sächsischen Kultusministerium so festgelegt worden ist. Wie viele Schülerinnen und Schüler positiv getestet worden sind, dazu machte sie keine Angaben.

Die Veröffentlichung per amtlicher Bekanntmachung wird für Dienstagabend erwartet. Ab Mittwoch soll der Beschluss dann auch auf der Schulhomepage nachzulesen sein. Die Schulleiterin setzte am Dienstag die Elternsprecherinnen und Elternsprecher der Klassen in Kenntnis, die ihrerseits alle Eltern der Klassen informieren.

Fünf Schulen in der Stadt, zehn im Landkreis betroffen

Aktuell sind fünf Schulen in der Stadt Leipzig und zehn Schulen im Landkreis Leipzig coronabedingt geschlossen, in ganz Sachsen sind es 92 Schulen. Ob weitere Schulen in Leipzig auf die Schließ-Liste rücken, konnte eine Sprecherin des Kultusministeriums am Dienstag nicht beantworten. Sie verwies auf die Allgemeinverfügung, die am Abend veröffentlicht werden soll.

Schülerinnen und Schüler in Sachsen werden dreimal wöchentlich auf das Corona-Virus getestet. Die Bildungseinrichtungen melden ihre aktuellen Corona-Zahlen. Das Kultusministerium kann bei gehäuftem lokalem Infektionsgeschehen Schutzmaßnahmen wie zeitlich begrenzten Wechselunterricht oder temporäre Schulschließungen anordnen, um eine weitere unkontrollierte Ausbreitung des Sars-Cov2-Virus zu verhindern. Es handelt sich um eine Ermessensentscheidung, bei der die Anzahl der Fälle, räumliche Kriterien an der Schule und bereits ergriffene Maßnahmen des Gesundheitsamtes und der Schule berücksichtigt werden.

Von Kerstin Decker