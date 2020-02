An wen wollen wir uns erinnern und an wen lieber nicht? Die Debatte um die Leipziger Arndtstraße zeigt: Straßennamen sind mehr als nur Namen. Sie prägen das Stadtbild und sagen viel über die Vergangenheit und Gegenwart einer Stadt. Leipzigs Straßen und Plätze erinnern aber überwiegend an Männer, kritisiert unsere Autorin Lilly Günthner.