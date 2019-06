Leipzig

„Es verkehrt abweichend nur ein Zugteil. Eine hohe Auslastung wird erwartet“ – Nutzer des Mitteldeutschen S-Bahn-Netzes können diese seit Wochen und Monaten auf der Internetseite der Deutschen Bahn aufploppende Information schon auswendig. Offenbar bekommt die Betreiberin des S-Bahn-Netzes ihre Kapazitätsprobleme wie schon in den letzten Jahren nicht in den Griff. Besonders auf den beiden Premiumstrecken S3 zwischen Leipzig und Halle sowie der S5/S5x von Leipzig über den Flughafen in die Saalestadt ist zuletzt kaum ein Tag vergangen, an dem S-Bahnen nur einteilig – also mit halber Anzahl an Plätzen – unterwegs waren.

Eine S-Bahn hält an der Station Neue Messe in Leipzig. Quelle: André Kempner

Zusammenlegung von Linien

Jetzt die nächste Stufe: „Wegen Baumaßnahmen im Verkehrsgebiet der S-Bahn Mitteldeutschland und Verlängerung der Instandhaltungsarbeiten an den Fahrzeugen kommt es bis zum Ende des Schuljahres am 5. Juli 2019 zu geringfügigen Fahrplanänderungen. Diese Änderungen sind mit dem Aufgabenträger abgesprochen“, erklärt ein Bahn-Sprecher auf LVZ-Anfrage. Geringfügig bedeutet in diesem Fall, dass die Linien S1 und S6 ab sofort zusammengelegt werden. Die Bahn spricht von „miteinander kombiniert“. Konkret heißt dies:

Die S6 aus Richtung Geithain/ Borna fährt ab Leipzig Hbf als Linie S1 weiter in Richtung Miltitzer Allee.

Der Streckenabschnitt der S1 entfällt zwischen Leipzig Hbf und Leipzig-Stötteritz, dafür können Reisende die S2 nach Leipzig-Stötteritz oder die S4 in Richtung Wurzen nutzen.

Der Abschnitt der S6 Leipzig Hbf– Leipzig Messe entfällt. Reisende werden hier gebeten, auf die S2 Richtung Bitterfeld/ Dessau/ Wittenberg (hält in Leipzig Nord, Essener Straße, Leipzig Messe), die S4 in Richtung Eilenburg (hält in Leipzig Nord) sowie die S5 und S5x in Richtung Halle (hält in Leipzig Messe) ausweichen.

„Durch diese Änderung werden zusätzliche Fahrzeuge auf den stark nachgefragten S-Bahn-Linien und Streckenabschnitten – insbesondere zwischen Leipzig und Halle – frei und helfen dort, das Platzangebot sicherzustellen“, erklärt der Bahn-Sprecher.

Hintergründe unklar

Zu den genauen Hintergründen der Probleme hält er sich allerdings bedeckt. Ebenso gibt es vom Auftraggeber Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) bislang keine Zahlen. Wie viele der insgesamt 80 Zpge vom Typ Talent 2 sowie zwei Doppelstock-Einheiten aktuell nicht auf der Schiene sind, konnte der Bahn-Sprecher am Freitag nicht sagen. Nur so viel lässt er durchblicken: „Die Baumaßnahmen erschweren die planmäßige Zuführung der Fahrzeuge in die Werkstätten.“ Zusätzlich gebe es bei unseren Dienstleistern Lieferschwierigkeiten in der Materialbeschaffung für die Instandhaltung. „Dies führt zu verlängerten Standzeiten“, so der Sprecher, der zugleich betont: „Alle S-Bahnen konnten bisher planmäßig verkehren, allerdings teilweise nicht mit dem vorgesehenen Sitzplatzangebot.“ Wobei teilweise auf einigen Strecken ziemlich untertrieben sein dürfte.

Von Martin Pelzl