Leipzig

Die Gewerkschaft Verdi kritisiert fehlende Schutzmaßnahmen für Beschäftigte im Lebensmittelhandel. Im Vergleich zum Frühjahr gebe es zurzeit deutlich weniger Hygiene- und Vorbeugemaßnahmen: kaum Einschränkungen bei der Anzahl der Kunden, kein zusätzliches Sicherheitspersonal zur Kontrolle der Maskenpflicht und keine ausreichende Desinfektion von Einkaufswagen, wie die Gewerkschaft am Dienstag in Leipzig mitteilte. Vor allem fehle es aber an zusätzlichem Personal.

Angesichts gestiegener Umsätze im Lebensmittelhandel in der Krise sei das ein Skandal, beklagte Verdi-Fachbereichsleiter Jörg Lauenroth-Mago. Während die Beschäftigten mehr Aufgaben bewältigen müssten, bliebe der Schutz der Gesundheit auf der Strecke. „Beschäftigte im Einzelhandel haben täglich mit Hunderten von Menschen zu tun. Sie können nicht ausweichen. Ihr Job ist systemrelevant, doch sie müssen zum Teil unter schwierigsten Umständen arbeiten und werden obendrein noch schlecht bezahlt“, so Lauenroth-Mago weiter.

Von liko