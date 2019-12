Zug-Kollision in Leipzig: Deutsche Bahn will Verletzten helfen

Leipzig

Dieser Unfall bleibt ein Rätsel: Nach dem Zusammenstoß einer S-Bahn mit einem Güterzug in der Nacht zum Mittwoch am Haltepunkt Leipzig-Paunsdorf ist die Ursache weiterhin unklar. „Das ist wie ein großes Puzzle mit ganz vielen kleinen Teilen“, sagte Bundespolizeisprecher Jens Damrau am Donnerstag auf Anfrage der LVZ. Seine Behörde ermittelt inzwischen gemeinsam mit der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung. Diese unabhängige Untersuchungsstelle des Bundes wird regelmäßig nach schweren Unfällen im Eisenbahnbetrieb mit der Ursachenforschung betraut. Bis die Ermittler abschließende Ergebnisse präsentieren können, dürfte es nach Auskunft der zuständigen Dienststellen noch einige Tage dauern.

Deutsche Bahn will Verletzten helfen

Um herauszufinden, warum die S-Bahn der Linie S 3 auf dem Weg in Richtung Wurzen auf demselben Gleis fuhr wie der Güterzug, werten die Ermittler unter anderem die Fahrtenschreiber beider Züge sowie Aufzeichnungen über Streckensignale aus. Die Kollision ereignete sich gegen 0.30 Uhr am Güterbahnhof in Engelsdorf. Zum Glück bei nicht sehr hoher Geschwindigkeit, denn dadurch verlief der Aufprall vergleichsweise glimpflich. Von den 20 Fahrgästen in der S-Bahn wurden fünf leicht verletzt.

„Sie werden von uns angeschrieben, damit wir über die Haftpflichtgruppe und unseren Psychologen Hilfe anbieten können“, erklärte Jörg Bönisch, Sprecher der Deutschen Bahn ( DB) für Mitteldeutschland. Eine Reisende, die aufgrund ihrer Unfallverletzungen zunächst im Krankenhaus bleiben musste, wolle man auch besuchen. Deshalb sei die DB mit dem behandelnden Arzt im Gespräch.

Schäden durch entgleisten Güterwagen

Auch die betroffenen Lokführer erhielten Hilfe, wenn sie dies wünschten. Beide waren bereits zum Unfall befragt worden. Nach Behördenangaben geht es um einen Anfangsverdacht wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, der sich bislang jedoch gegen keine konkrete Person richtet.

Die vom Unfall betroffene Bahnstrecke wurde noch am frühen Mittwochabend wieder für den Verkehr freigegeben. Weil bei dem Zusammenstoß ein tonnenschwerer Güterwagen entgleiste, entstanden sowohl an den Schienen als auch an der Oberleitung diverse Schäden. „Ursprünglich hatten wir damit gerechnet, dass die Reparaturarbeiten bis Donnerstagmittag andauern würden“, so Bönisch. „Aber den Kollegen ist es gelungen, kurzfristig eine Gleisbaumaschine, die normalerweise in Baustellen fest gebunden sind, zu organisieren.“ Dadurch seien die notwendigen Reparaturen schon deutlich eher beendet worden.

Der in den Unfall verwickelte Triebwagen der S-Bahn kam zunächst in die Werkstatt, wo die Beschädigungen begutachtet werden. „Er wird wohl längere Zeit ausfallen“, so der DB-Sprecher.

Von Frank Döring