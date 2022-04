Leipzig

Leipzig rechnet sich mit einer sächsischen Bewerbung größere Chancen im Wettbewerb um das künftige nationale Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation aus. Wenn die Bundesregierung voraussichtlich im Sommer das Ausschreibungsverfahren für das Millionen-Projekt eröffnen wird, soll sich Leipzig dann in Kooperation mit dem Freistaat, mit weiteren sächsischen Kommunen – und dabei insbesondere Plauen – sowie mit wissenschaftlichen Partnern um den Zuschlag bewerben. Diesen Auftrag erteilte die Ratsversammlung am Mittwochabend der Stadtverwaltung mit großer Mehrheit, lediglich die AfD stimmte geschlossen dagegen.

Forschungs-, Begegnungs- und Kulturzentrum des Bundes

„Es geht um ein Forschungs-, Begegnungs- und Kulturzentrum, wo insbesondere Ostdeutsche sich erkennen sollen“, umriss Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) das Projekt. Die Idee dafür entwickelte die von der vormaligen Bundesregierung unter Angela Merkel (CDU) eingesetzte Kommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“.

200 bis 220 Millionen will der Bund in Ostdeutschland in diesen „Knotenpunkt von gesellschaftsrelevanter Forschung, Dialog- und Begegnungsformaten sowie breiter gesellschaftlicher Beteiligung“ investieren. Ausgestattet mit mindestens 180 Arbeitsplätzen gehen Schätzungen von jährlichen Betriebskosten für das Zentrum in Höhe von knapp 43 Millionen Euro aus.

Jung hatte schon vor einem Jahr eine Bewerbung angedeutet. „Leipzig ist ein Ort, wo die Transformation insgesamt – trotz aller Schwierigkeiten und Verwerfungen – gelungen ist“, so der OBM. Zwischenzeitlich haben auch andere ostdeutsche Städte ihr Interesse bekundet, darunter in Sachsen Chemnitz und Plauen. Die Leipziger CDU-Fraktion hatte zuletzt sogar Plauen, das eine wichtige Rolle während der Friedlichen Revolution in der DDR spielte, aber ständig im Schatten von Leipzig steht, den Rücken gestärkt, und angedroht, eine Leipziger Bewerbung sogar zu boykottieren. Mittlerweile stimmte sich Jung mit seinen Amtskollegen in Plauen und Chemnitz ab und sprach sich nunmehr für eine gemeinsame Interessenbekundung „auf Augenhöhe“ aus. Jung: „Es macht keinen Sinn, aus Sachsen drei Bewerbungen abzugeben“

Auch die Grünen, die ursprünglich eine alleinige Leipziger Bewerbung favorisierten, schwenkten jetzt auf den Kurs ein. CDU-Stadtrat Michael Weickert zeigte sich denn auch zufrieden, dass „die Bedeutung der gesamtsächsischen Perspektive“ nunmehr geteilt werde.

Matthäikirchhof als Standort umstritten

Als möglichen Standort favorisiert die Stadtverwaltung den Matthäikirchhof, wo sich einst der Sitz des Bezirksverwaltung der DDR-Staatsicherheit befand, vor den im Herbst 1989 die Montagsdemonstranten zogen. Bei AfD und Linke stößt die Fokussierung auf diesen Ort allerdings auf Kritik. Für Transformation stünden nicht nur die Montagsdemonstrationen, hob Franziska Riekewald (Linke) hervor. „Wo kann man Transformation besser zeigen als in den Plattenbaugebieten – in Grünau, Paunsdorf, Schönefeld“, hielt sie dagegen. „Der Matthäikirchhof ist ein Ort vieler Begehrlichkeiten“, räumte Weickert ein. „Dennoch geht es wohl nur an einem zentralen Ort.“

Russlands Krieg setzt neuen Themenschwerpunkt

Mehr als die Standortfrage dürfte allerdings die inhaltliche Bestimmung des Projektes nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine noch einmal zur Debatte stehen.

„Die Transformation ist an einem neuen Punkt“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Krefft. Es stellten sich ganz neue Fragen. Zum Beispiel: „Wie gehen wir in Europa weiter, wenn unsere Freiheit in der Ukraine verteidigt wird? Wie soll Europa nach diesem Krieg, nach diesem russischen Angriff auf Freiheit und Demokratie, aussehen?“

90 Persönlichkeiten fordern ein Europäisches Freiheits- und Zukunftszentrum

Unterdessen haben schon 90 Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Kunst- und Kultur und der Zivilgesellschaft einen Aufruf zur Neuausrichtung des Zukunftszentrums unterzeichnet. Darunter Uwe Schwabe (Archiv Bürgerbewegung Leipzig), Ilko-Sascha Kowalczuk (Historiker), Basil Kerski (Europäisches Solidarność-Zentrum Danzig), Wolfgang Templin (Publizist), Wolf Biermann (Liedermacher), Marianne Birthler (ehemals Bundesbeauftragte für Stasiunterlagen), Rainer Eppelmann (Pfarrer) und Freya Klier (Autorin). Sie alle halten eine Überarbeitung der Grundkonzeption für das Zentrum für dringend geboten. Denn Russlands Kriegs sei eine Zäsur mit dramatischen, vielfältigen und gegenwärtig nicht überschaubaren Folgen. „Wir brauchen“, schreiben die Unterzeichner des Aufrufs, „sehr schnell ein Europäisches Freiheits- und Zukunftszentrum in Deutschland, das die politischen und kulturellen Bündnisse zwischen der deutschen Zivilgesellschaft und den europäischen Nachbarn stärkt, um gemeinsam Freiheit und Demokratie gegen autoritäre Herrschaft zu verteidigen.“

Von Klaus Staeubert