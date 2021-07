Leipzig

„Fröhlich tret’ ich vor die Schienbeine der Leute, die das verdient haben.“

„Mit geht es um möglichst genaue und möglichst skrupellose Beschreibung der Wirklichkeit.“

„Polemik ist die blanke Notwehr gegen die Zumutungen des Alltags und der Wirklichkeit. Und ich möcht‘ da auch die Gelegenheit nutzen, den Gegnern und Feinden was in die Zähne zu geben.“

Am 16. Mai 2019 hatte es der unumarmbare Wiglaf Droste geschafft. An den Sehnsuchtsort der Bundesbürger. In die Tagesschau. ARD, 20 Uhr, gong. „Guten Abend, die Tagesschau, Susanne Daubner, das Wetter – und dann sterben“, würde Droste zu seiner abendlichen Erwähnung im Wohnzimmer der Nation gedichtet haben. Der furchtloseste aller Satiriker hat wie so oft das Wasser nicht gehalten, ist einen Tag vor der Tagesschau und weit vor seiner Zeit gegangen. Mit nicht mal 58. Aus dem Leben gerissen von zu viel Leben, Leidenschaften, kurzen Nächten, Vino. Er hatte nichts ausgelassen. „Ich war nie ein Jünger des Verzichts und gab, wie ich es nahm und wie es kam, im Fall des Falles immer alles, und eines Morgens kommt das große Nichts.“

Schreck in vielerlei Hinsicht

Am Sonntag feierten Freunde, Verwandte, Verehrer den 60. Geburtstag des, ja, schrecklich bräsiges Wort, Wiglaf, Wahl-Leipzigers.

Andere Beschreibungen gehen so: Bürgerschreck, Beamtenschreck, Politikerschreck, Feministinnenschreck, Schlagerschreck, Redaktionsschreck, Verlegerschreck, Lektorenschreck, Veranstalterschreck, Zuschauer/Hörer-Schreck. Oder um mit dem Organisator des Abends im Biergarten des Felsenkellers zu sprechen: „Wiglaf war ein Solitär.“ Sagt Ulf-Dietrich Braumann und zitiert damit Christian Y. Schmidt, mit dem Droste kurz nach der Wende bei der Titanic zusammengearbeitet hatte.

Solitär. Einzigartig. Eigenbrötlerisch. Architektonisch gesehen: ein auffälliges, freistehendes Gebäude. Im vorliegenden Fall: Mit offenen Fenstern, Durchzug, Aussicht, Wohn-Küche, XXL-Bar, englischen Ohrensesseln, Sauna. In jungen Jahren spielte Droste Handball beim TSV Bielefeld-Altenhagen. Später hielt er es Knie - und Vorbau-bedingt mit Churchill: no sports.

Bruder Beowulf aus Ostwestfalen angereist

Ulf-Dietrich Braumann hält Drostes Werk in Ehren, radelt auf Wiglafs rüstiger Gazelle durch Leipzig, trägt zum 60. Jeans und Hemd aus dem Titanen-Nachlass. Der Titel des 90-Minüters (Droste war BVB-Fan) im Biergarten ist an dessen postum erschienenem Werk „Chaos, Glück und Höllenfahrten“ angelehnt. Mugge: Ralph Schüller und Band. Am Lese-Pult mit ihren Lieblingstexten des nunmehr nicht mehr Sterblichen: Braumann, Droste-Freund Volker Külow, Drostes oft dem Wahnsinn naher Lektor Bert Sander, LVZ-Mann Mark Daniel. Und Wiglafs Bruder Beowulf, der aus Ostwestfalen angereist ist. Jo, die Eltern haben einen ausgesuchten Namens-Geschmack.

Beowulf ist Wiglaf aus dem Gesicht geschnitten, berichtet von der ostwestfälischen Menschwerdung (problematisch) und Kunst der Weglassung beim Sprechen.

Wiglaf Droste war vieles, auch Meister des ersten Satzes. „Betteln ist ein Beruf, aber kein guter“- „Als Musikkritiker ist Erich Honecker einsame Spitze“ – „Lieber Nudeln von Birkel als Hammer und Zirkel“ – „Ich will schwul werden, sagte der sechsjährige Sohn eines Freundes“ – „Das Militärische schwitzt der Sprache aus allen Poren.“ Mittelstück, Ende und alles andere? Gnadenlos. Gut. Zeitlos. Zuweilen gerichtsverwertbar. Susanne Daubner am 16. Mai 2019: „Sein Wortwitz war nicht nur lustig, sondern auch bitterböse.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leipziger Kunst der Simulation

Droste begrub und gebar Wörter, beschäftigte sich mit Gott und dessen Gesandtem, der ihm, dem wohl bestallten Wiglaf, „allzu mergelig“ abhing. Er freute sich, dass er das „kreuzungsfähige Alter unangenagelt“ überstanden hatte und ihm in einem beleibten Pfarrer in der brandenburgischen Provinz ein Bruder im Wein- und Käse-Geiste erschien.

Martin 95 Luther? „Luther, der fest an den Teufel glaubte, war selbst einer.“ Droste tauchte schon 1996 in einen Bioladen ein, wo sich ein Mann mit Bauch und Edeka-Tüte der Vierteilung schuldig machte. Durch zugekniffene Körner-Picker in Jesus-Latschen, „gegen die selbst ein Zeuge Jehovas noch Hedonismus und Daseinsfreude verströmt“.

Nachspielzeit im Felsenkeller, ein Highlight aus dem Kreuzer. Droste ist 2010 von Gohlis nach Cospuden geradelt, sieht „semidemente“ Nordic Walker und „klötenklemmend eng uniformierte“ Biker. Wenn man die Augen zukneift, schreibt er, ist es schön am Kunstprodukt Cossi. „Die größte aller Leipziger Künste ist die Kunst der Simulation.“

Von Guido Schäfer