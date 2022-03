Leipzig

Die Wahl könnte auf Gertrud Oltmanns fallen, die in der Nazizeit Opfer der Euthanasie wurde. Oder auf Gerda Viecenz, die ihr Leben der bildenden Kunst widmete. Die Liste der Leipziger Frauen, nach denen Straßen oder Plätze benannt werden könnten, ist lang – und wächst täglich, denn die AG Frauenprojekte sammelt bis zum 7. März Vorschläge, um sie der Stadtverwaltung zu überreichen. Am Frauentag natürlich, für den auch eine Leipziger Künstlerin etwas Besonderes plant.

„Das Bewusstsein dafür, dass viel zu wenig weibliche Namen auf Straßenschildern stehen, ist inzwischen sehr präsent, auch im Stadtrat“, konstatiert Christine Rietzke, Geschäftsführerin der Frauenkultur und beteiligt an der Aktion. Mit der Vorschlagsliste möchte die AG diesen Prozess unterstützen, „verbunden mit der klaren Bitte, bei den nächsten Benennungen explizit Frauennamen zu vergeben, beispielsweise bei neu entstehenden Wohngebieten“. Da in Leipzig weitaus mehr Männer Namensträger sind, „wäre das ein Zeichen dafür, dass Leipziger Straßennamen unsere Gesellschaft wahrhaftiger abbilden“.

Viele prägende Persönlichkeiten

Stille bis populäre Heldinnen hat die Stadt genug – Künstlerinnen, Forscherinnen, Sportlerinnen, Politikerinnen, Bürgerinnen. Legendär ist Friederike Caroline Neuber (1697-1760) als Theaterpionierin mit erster deutscher Spielstätte in Leipzig, doch bislang trägt keine Straße ihren Namen. Bislang haben Bürgerinnen und Bürger über 60 Vorschläge per Mail an hallo@frauenkultur.de geschickt, bis Montag sind weitere möglich, bis die Liste an die Verwaltung geht.

Gerlinde Kämmerer, Autorin des Buchs „Leipziger Frauengeschichten“ und Betreuerin des Frauenporträts-Portals, unterstützt das Vorhaben. „Das ist eine fantastische Aktion. Ich hoffe, dass sich ganz viele beteiligen und unser Portal Leipziger Frauenporträts dafür nutzen.“

Performance für die Uroma

Eine Leipzigerin, die sich für Frauenrechte engagierte und maßgeblich an der Einführung des internationalen Frauentags beteiligte, hat bereits einen Straßennamen – im Stadtteil Mölkau: Auguste Hennig (1864 bis 1959) sorgte mit dafür, dass die Leipziger SPD 1908 einen ersten weiblichen Parteivorstand bekam. 1910 reiste sie mit Clara Zetkin und Käthe Duncker nach Kopenhagen und brachte den Antrag zur Einführung des Frauentags ein. Zum 8. März erarbeitet ihre Urenkelin, die Choreografin und Regisseurin Heike Hennig, ein Tanzstück: „Yours truly, eure alte Veteranin“.

„In den letzten Jahren habe ich am Frauentag für meine Urgroßmutter privat und ohne Publikum an ihrer Straße getanzt“, berichtet die 55-Jährige, „in diesem Jahr möchte ich das einer jungen Tänzerin überlassen. Mit ihrem Abstand, den ich natürlich nicht habe, bringt Clara Sjölin eine neue, spannende Färbung in das Thema.“ Musik und Gesang steuert Josefine Schlät bei, Studierende der Grafikhochschule begleiten den Prozess zeichnend und malend.

Vor dem Schild der Straße, die nach ihrer Urgroßmutter benannt wurde: Künstlerin Heike Hennig. Quelle: Friedrich Minkus

Die Performance spielt – wie so oft im Werk von Heike Hennig – im öffentlichen Raum ab und spiegelt das Leben von Auguste Hennig, in Bewegung und einer Art Zwiegespräch. „Es ist eine künstlerische Danksagung an die Kraft der Frauen“, formuliert es ihre Nachfahrin. Treffpunkt zur Aufführung ist am 8. März um 16 Uhr auf der Brücke am Palmengartenwehr. Am 8. April, 8. Mai und 8. Juni wird „Yours truly“ erneut aufgeführt. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind nicht nötig.

1953 schrieb Hennig in einem ihrer Briefe: „Mein größter Wunsch ist, dass alle Frauen in der Welt von der Unterdrückung befreit werden.“ Bis zur Erfüllung ist es noch ein weiter Weg. Ein Weg, an dem Schilder mit weiblichen Namen zumindest ein Stück weit die Richtung zeigen könnten.

Von Mark Daniel