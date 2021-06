Leipzig

Überraschung im Spielzeugladen: Bei Lego-Seidel in der Leipziger Ossietzkystraße standen am Dienstagnachmittag Besucher im Laden, mit denen Chefin Ines Henning nie und nimmer gerechnet hätte. Vincenz Hagen (14) und Brian Preißler (15) kamen am Kindertag mit Blumen, um mal wieder „Hallo“ zu sagen und ein Dankeschön loszuwerden. Vor der Pandemie gingen die Schönefelder Jungs bei Frau Henning ein und aus: Immer mittwochs kamen sie zum Pokémon-Spielnachmittag. „Manchmal waren wir zehn, manchmal 20 Leute“, erinnern sich die inzwischen Jugendlichen. Mit der Chefin saßen sie in der Nachbarwohnung am Tisch und spielten. Für den Nachhauseweg gab sie ihnen mal eine Sonderkarte der Pokémon-Liga, mal einen Kaugummi mit. Und dienstags hatte sie die Yu-Gi-Oh-Kinder zu Gast.

„Ach, seid ihr groß geworden“

Alles lange her, aber die Spielwarenhändlerin – die auch im Haus wohnt – erkannte die Jungen natürlich sofort. „Ach, seid ihr groß geworden“, begrüßte sie Vincenz und Brian. Mit „Danke, danke, danke“ nahm sie freudestrahlend das Blumengesteck entgegen. Da zufällig gerade ein Vater mit drei Kindern ins Geschäft kam, war es im Laden plötzlich voll wie schon lange nicht mehr. „Die Zeiten sind schwierig“, erzählte Ines Henning besorgt. „Im Mai hätte ich normalerweise die gesamte Weihnachtsware ordern müssen. Aber die Überbrückungshilfe ist noch nicht da, und wer weiß, ob wir am Jahresende öffnen dürfen.“

Traurig über Ladensterben

Mitte Dezember 2020 musste Ines Henning ihren Laden schließen, im Mai hat sie ihn wieder aufgemacht. Manchmal kommt ein Kunde am Tag, manchmal gar keiner. Oder es ruft mal einer an und fragt, ob man einen Termin braucht. Die Mutter eines erwachsenen Sohnes hat den Spielwarenladen um die Jahrtausendwende von ihrer Mutter übernommen, die ihn 1978 von der Vorgängerin übernahm. Traurig sind die beiden Frauen über das Ladensterben in Schönefeld: „Zur Wendezeit hatten wir hier drei Bäcker, einen Fleischer, einen Gemüsemann, einen Schreibwarenladen, einen Farbenladen. Jetzt ist alles ausgedünnt.“

Nette Kunden sind Motivation

Ines Henning fragt sich ja selbst, wie lange ihr Spielwarenladen noch eine Zukunft hat. „Aber es sind meine netten Kunden, die mich motivieren durchzuhalten.“ Einer von ihnen hatte auch die Idee für den Kindertagsbesuch: Udo Hagen, der Vater von Vincenz. „Ich bin Schönefelder seit 1993. Als die Kinder noch kleiner waren, haben wir hier Spielzeug gekauft. Es ist schön, wenn eine Straße noch Geschäfte hat“, betont er. Mit dem Komplett-Umbau der Gorkistraße dürften demnächst aber wieder welche verloren gehen.

Von Kerstin Decker