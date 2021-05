Leipzig

Zum Muttertag bekommt Mama ein Herz aus Rosen und eine Cremetorte: Viel Kitsch verbindet sich mit dem Ehrentag der Mütter, der immer an einem Sonntag im Mai begangen wird. Doch Mutter zu sein war gerade im zurückliegenden Corona-Jahr kein Zuckerschlecken. Fünf Frauen aus Leipzig erzählen, was sie besonders gestresst oder bereichert hat und was sie daraus für die Zukunft mitnehmen.

Undine Werchau aus Markkleeberg ist Bühnentänzerin und leitet die Company des Leipziger Tanztheaters. Quelle: Christian Modla

„Meine Geduldsgrenze ist schnell erreicht“

Für Undine Werchau (36) bedeutete das Corona-Jahr eine unverhoffte Verlängerung ihrer Elternzeit mit Sohn Valentin (3). Sie ist Bühnentänzerin und Tanz-Dozentin, ihr Mann freiberuflicher Musiker. „Beide haben wir deutlich weniger gearbeitet als vorher. Das wirklich Schöne für uns als Familie war, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen konnten“, erzählt die Markkleebergerin. Die häuslichen Aufgaben wurden geteilt, die Familie rückte noch mehr zusammen, und auch die Beziehung zwischen Vater und Sohn wurde gestärkt. Anstrengend fand Undine Werchau vor allem die Zeit, als die Kindereinrichtungen geschlossen hatten. „Erwachsene können den Umgang ihrer Kinder mit anderen Kindern nicht ersetzen. Dass ich zu Hause mal Kindergarten-Aufgaben anleiten würde, hätte ich nicht gedacht. Man muss sich ganz schön was überlegen. Meine Geduldsgrenze ist mittlerweile schnell erreicht, wenn ich immer wieder mit meinem Sohn Feuerwehr und Polizei spielen soll.“ Auch das tägliche Kochen fand sie anstrengend, „und dann schmeckt es dem Kind noch nicht mal!“.

Finanziell kommt die Familie um die Runden, merkt aber deutliche Einbußen. „Freiberufliche Künstler wissen, dass man ein gewisses Polster braucht, falls man sich mal Arm oder Bein bricht und nicht arbeiten kann.“ Mit einer Pandemie habe allerdings niemand gerechnet. Jetzt, da Lockerungen in Sicht sind, freut sich die ganze Familie auf Ausflüge in den Zoo oder andere Erlebnisorte. „Wir haben uns mittlerweile eine Picknickausrüstung zugelegt und versuchen, an schönen Fleckchen in der Natur zu sein.“

Karolin Leihe aus Markkleeberg ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Leipziger Forschungseinrichtung. Quelle: Christian Modla

„Familie und Freunde unterstützen uns super“

Ihre familiäre Situation beschreibt Karolin Leihe (33) aus Markkleeberg als „anspruchsvoll“: Sie ist die Familienmanagerin und erledigt alle Wege und Fahrten außer Haus, da ihr Mann seit zehn Jahren im Rollstuhl sitzt. Am Morgen bringt die wissenschaftliche Mitarbeiterin einer Forschungseinrichtung ihre Tochter Jonna (2) in die Kita, danach fährt sie zur Arbeit nach Plagwitz, auf dem Rückweg kauft sie ein. Für ihren Mann kann sie sich auf einen Pflegedienst verlassen.

Das Corona-Jahr empfand Karolin Leihe als „kräftezehrend“, vor allem, weil nicht absehbar war, wann es endet. Ihren Wunsch nach einem zweiten Kind – und auch manch andere persönliche Interessen – stellte sie vorerst zurück. Trotz aller Vorsicht und aller Isolation steckte sich die ganze Familie um Ostern herum auch noch mit Corona an und musste vier Wochen in Quarantäne.

Aber sie sei ein „Machertyp“, gehe alles pragmatisch an und stehe das durch, sagt die Optimistin, „denn ich will mir mein Leben so schön wie möglich gestalten.“ Das vergangene Jahr habe ihr vor allem gezeigt, dass sie und ihre Familie „ein super Umfeld“ haben: Eltern, Schwiegereltern, Freunde brachten der Tochter Spiele und Bücher, sogar vorgekochtes Essen, kauften ein, betreuten das Kind oder boten den Eltern einen Rückzugsort zum Entspannen. Auch von ihrer Chefin bekommt sie sehr viel Entgegenkommen. Trotzdem wünscht sich Karolin Leihe jetzt vor allem eines: „Urlaub, Tapetenwechsel. Und mal wieder die Freunde ungezwungen treffen.“

Antje Lempart-Ober aus dem Waldstraßenviertel absolviert in Vollzeit einen Masterstudiengang. Quelle: Christian Modla

„Corona ist nur eine von vielen Herausforderungen“

Die Pandemie ist für Antje Lempart-Ober (40) nur eine von mehreren Herausforderungen, die sie im zurückliegenden Jahr zu bewältigen hatte. Noch mal eine neue Berufsausbildung, Kind, Nebenjob und Hobby als Tanzlehrerin fordern sie voll und ganz. „Vereinsamt fühle ich mich durch Corona nicht. Ich bin zwar oft allein zu Hause, aber ich habe auch sehr viel zu tun. Und es ergeben sich so viele Chancen, neue Dinge auszuprobieren, die Spaß machen und einen weiterbringen.“ Was die Mutter von Tochter Aniko (4) eher belastet, sind der tägliche Weg vom Waldstraßenviertel zum Kindergarten in der Südvorstadt oder die geforderten zweimal wöchentlichen Corona-Tests, um in die Kita eingelassen zu werden. Dass die Eltern nicht mit in den Raum dürfen, in dem ihre Kinder viel Zeit verbringen, dass es kaum Kontakt und Austausch mit anderen Eltern gibt, „macht mir mehr zu schaffen als Corona.“

Zwanzig Jahre nach dem Abschluss ihres ersten Studiums hat die Gohliserin im Herbst ein Vollzeit-Masterstudium der Bibliothekspädagogik an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) begonnen. Am Nachmittag steht Tochter Aniko im Mittelpunkt: „Es ist mir wichtig, mit ihr gemeinsam viele Sachen zu machen und auszuprobieren. Wir basteln, backen, spielen, singen, machen Sport.“ Und da sie als Tanzlehrerin auch noch Kindertanzkurse im „Anker“ leitet, die derzeit nur online stattfinden, kann sie mit ihrer Tochter zusammen die Videos dafür erstellen. Abends, wenn der Papa – Bauingenieur – zu Hause und für das Kind da ist, bildet sie sich teilweise noch selbst in Online-Tanzkursen weiter oder arbeitet an ihren eigenen Tanz-Programmen. Sie will noch vieles lernen – auch die für sie passende Work-Life-Balance. „Denn in manchen Wochen fühle ich mich schon überlastet.“

Claudia Leuschner aus Schönefeld ist Bürokauffrau in einem Planungsbüro für Stahlbau. Quelle: Christian Modla

„Ein stressiges Jahr mit schönen Aspekten“

Bürokauffrau Claudia Leuschner (35) hat ihre Babypause pünktlich mit dem Ausbruch von Corona begonnen – und wird sie mit dem Ende von Corona abschließen. „Am Anfang war das okay, ich konnte das Wochenbett genießen und mit dem Baby ankommen. Später war man dann viel alleine und hat keine anderen Mamas mit gleichaltrigen Babys kennengelernt“, blickt die Mutter von Benno (1) und Bruno (6) zurück.

Ihre Elternzeit empfand sie als „stressiges Jahr mit schönen Aspekten.“ Zum Schönen gehört, dass ihr Lebensgefährte mehr als sonst zu Hause war. Allerdings konnte die Familie nicht viel unternehmen. Rückbildung, Krabbelgruppe, Babyschwimmen – all das, was sie mit dem großen Sohn sehr genossen hat, fand beim Kleinen gar nicht oder kaum statt. Mal einen Stadtbummel in Familie unternehmen, essen gehen oder in den Zoo – viele Monate lief gar nichts. Mitunter beneidete sie ihren Partner darum, herauszukommen, arbeiten zu gehen und Leute zu treffen.

Besonders stressig empfand die Schönefelderin die Zeit von Mitte Dezember bis Mitte Februar, als die Schulen geschlossen waren. Claudia Leuschner unterrichtete ihren Erstklässler zu Hause, „aber es war schwierig, ihn zu motivieren. Wir haben das Pensum geschafft, seine Lehrerin ist top und hat sogar Videos zum Buchstabenlernen gedreht und verschickt. Aber ich habe großen Respekt vor allen Müttern, die noch mehr Kinder zu Hause betreuen und nebenbei Homeoffice machen. Nicht ohne Grund haben die Lehrer ein Studium.“ Jetzt freut sich die Zweifach-Mutter auf den Wiedereinstieg ins Berufsleben, „damit irgendwie wieder Normalität einkehrt.“

Nina Föhr aus Kleinzschocher ist freiberufliche Schauspielerin. Quelle: Christian Modla

„Toll, dass ich diese Zeit mit dem Kind habe“

Im September 2019 wurde Schauspielerin Nina Föhr (39) Mutter von Tochter Hedi. Sie wollte sowieso ein Jahr zu Hause bleiben, da fiel der erste Lockdown gar nicht so ins Gewicht. „Aber ich war dankbar, dass ich meine Tochter hatte. Ohne Kind wäre ich in dieser Zeit in ein Loch gefallen.“ Nach einem Jahr wollte die Künstlerin, die in Kleinzschocher wohnt, wieder loslegen. Sie hatte es auch schon einen Monat lang mit der Eingewöhnung in der Kinderkrippe probiert. „Aber ich spürte, dass es der richtige Weg für uns als Familie ist, das Kind zu Hause zu lassen. Zumal ich ja Zeit für sie hatte.“ So belässt es Nina Föhr dabei, ab und zu bei den Klinikclowns sowie online mit einer Theatergruppe zu arbeiten. Sie leistet die Erziehungsarbeit und trägt ein bisschen zum Familieneinkommen bei, das hauptsächlich ihr Mann als IT-Experte verdient. „Ich genieße das Muttersein, das ist so wichtig, und ich nehme das auch sehr ernst. Zumal ich eine schon etwas ältere Mutter bin. Ich habe schon viel erlebt und nicht das Gefühl, dass ich etwas verpasse.“

In den nächsten Monaten will Nina Föhr sich nach einer Tagesmutter oder einem Tagesvater umschauen und gegen Ende des Jahres peu à peu wieder ins Berufsleben einsteigen. Tochter Hedi soll mit drei Jahren in den Kindergarten gehen. Bis dahin genießen es Mutter und Tochter, jeden Tag in den Park oder an den See zu gehen, in der Natur eine gute Zeit zu haben. „Toll, dass ich diese Zeit mit dem Kind habe. Es ist ein Privileg, die nächste Generation auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten. Das war mir früher gar nicht so bewusst.“

