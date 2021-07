Leipzig

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) starten mit Beginn der Sommerferien am 24. Juli eine Großbaustelle auf dem Martin-Luther-Ring. Zwischen Karl-Tauchnitz-Straße und Roßplatz werden die Gleistrassen wochenlang gesperrt und erneuert. Gleichzeitig wird das Bautempo auf der schon im Mai gestarteten Großbaustelle Adler deutlich forciert. Dort sind mit Ferienbeginn im Kreuzungsbereich die Dieskaustraße und die östliche Antonienstraße nicht befahrbar.

Sechs Straßenbahnlinien betroffen

Von der Großbaustelle am Neuen Rathaus sind nicht nur sechs Straßenbahnlinien betroffen, sondern auch der Autoverkehr. Während Autofahrer den Baubereich umfahren sollen, müssen sich die Fahrgäste der Straßenbahnlinien auf Schienenersatzverkehre und geänderte Linienführungen einstellen. Die Kreuzung am Roßplatz soll aber für den Nah- und Autoverkehr offen bleiben.

In der Zeit vom 24. Juli bis zum 5. September sind die Linien 2 und 9 nicht im Einsatz und werden durch die Baulinien 34 und 39 ersetzt, teilten die LVB am Dienstag mit. Die Linie 8 verkehrt zwischen den Haltestellen Westplatz und Hofmeisterstraße über die Haltestellen Gottschedstraße, Goerdelerring (Steige C/D) und Hauptbahnhof (Steige A/B). Die 10 und 11 fahren zwischen Augustusplatz und Richard-Lehmann-Straße, über Roßplatz, Härtelstraße, Bayerischer Bahnhof, Körnerstraße, Kurt-Eisner-/Arthur-Hoffmann-Straße, Steinplatz und Arthur-Hoffmann-/Richard-Lehmann-Straße.

Vom 24. Juli bis 5. September gibt es neue Einschränkungen Quelle: LVB

Für die Linie 11 wird zwischen dem Roßplatz und dem Connewitzer Kreuz Schienenersatzverkehr eingesetzt. Die Busse fahren über die Karl-Liebknecht-Straße und bedienen dort alle Haltestellen der Linien 10 und 11. Eine Ersatzhaltestelle Roßplatz wird in der Grünewaldstraße in Fahrtrichtung Süden angesteuert. Außerhalb der Einsatzzeit der Linie 10 fährt der SEV 11 ab Connewitzer Kreuz verlängert über Arno-Nitzsche-, Zwickauer und Liechtensteinstraße bis zum Straßenbahnhof Connewitz.

Buslinien 34, 39 und 89 umgeleitet

Die Baulinie 34 pendelt zwischen Thekla und dem S-Bahnhof Plagwitz über die Hauptbahnhof Westseite und den Goerdelerring (Steige C/D), im Nordabschnitt wie die Linie 9 und im Westabschnitt wie die Linie 14. Bis 13. August tourt die 34 zwischen Westplatz und Felsenkeller über die Haltestellen Waldplatz, Sportforum Süd und Angerbrücke. Die Baulinie 39 fährt zwischen Thekla und Naunhofer Straße ebenfalls über den Hauptbahnhof (Steige A/B), Augustusplatz und Roßpatz. Im Nordabschnitt geht es auf die Führung der Linie 9 und im Südabschnitt der Linie 2.

Betroffen von der Großbaustelle ist auch die Buslinie 89. Sie fährt in Richtung Hauptbahnhof von einer Ersatzhaltestelle Neues Rathaus – die im Friedrich-Ebert-Straße eingerichtet wird - über die Haltestellen Westplatz, Gottschedstraße und Markt. „In diesem stark befahrenen Abschnitt wurden die Gleise zum letzten Mal im Jahr 1995 saniert“, betont Stefan Röll, LVB-Bereichsleiter Infrastruktur. Auch die Stadtwerke und die Wasserwerke würden jetzt dort ihre Leitungen sanieren. Die Arbeiten könnten deshalb erst im November komplett abgeschlossen werden.

Ader: Umleitungen für Linien 1 und 3

Am Adler sanieren die Wasserwerke bereits seit Mai ihre Leitungen; vom 24. Juli bis zum 5. September wollen auch die LVB klotzen und die Kreuzung Antonien-/Zschochersche Straße umbauen. Dann soll die Linie 1 bis zum 13. August zwischen Westplatz und Adler über Waldplatz, Sportforum Süd, Angerbrücke, Felsenkeller, Elster-Passage und Markranstädter Straße fahren. Ab 14. August verkehrt die Linie 1 zwischen den Haltestellen Marschnerstraße und Adler über die Nonnenstraße, den Felsenkeller, die Elster Passage und die Markranstädter Straße. Schienenersatzverkehr (SEV 1) wird zwischen Westplatz und Limburgerstraße beziehungsweise Adler eingesetzt und bedient die Haltestellen der 1 auf diesem Abschnitt. Die Straßenbahnlinie 2 ist in dieser Bauzeit nicht im Einsatz und die Linie 3 pendelt zwischen Adler und Grünau-Süd im Zuge der Linie 2 über Antonien- und Ratzelstraße.

Der neue LVB-Bau-Chef Stefan Röll (rechts) und LVB-Umleitungsexperte Uwe Pohlers erläutern vor Ort die geplanten Umleitungsstrecken für die neue Großbaustelle Martin-Luther-Ring. Quelle: André Kempner

In der Zschocherschen Straße wird eine Ersatzhaltestelle Limburgerstraße eingerichtet, an der Fahrgäste zur Linie 60 und zum Schienenersatzverkehr (SEV) 3 umsteigen können, der von dort nach Knautkleeberg pendelt und auch in der Dieskaustraße hält. Zusätzlich bedient dieser SEV 3 die Haltestellen Siemensstraße, Antonien-/Gießerstraße und Sportbad an der Elster sowie – mit besonders abweichender Lage – die Haltestellen Schwarzestraße, Kleinzschocher, Huttenstraße, Großzschocher, Gerhard-Ellrodt-Straße und Wasserwerk Windorf. Die Buslinie 60 fährt zwischen den Haltestellen Rödelstraße und Naumburger Straße über die Ersatzhaltestellen Sportbad an der Elster, Limburgerstraße und Siemensstraße.

Autofahrer sollen Adler meiden

Für den Autoverkehr ist der Adler ebenfalls unpassierbar. Der Verkehr aus Richtung Ost, Nord und West soll bis zum 15. Oktober über Limburgerstraße, Gießerstraße und Erich-Zeigner-Allee ausweichen, der aus Richtung Süd über Windorfer und Altranstädter Straße.

Von Andreas Tappert