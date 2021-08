Leipzig

Er war Physikprofessor, Bildersammler, Galerist, Hotelier – Klaus Eberhard. Er verstarb, wie erst jüngst bekannt wurde, bereits am 15. Juli im Alter von 81 Jahren. Am 20. August findet unter Corona-Bedingungen auf dem Südfriedhof die Trauerfeier statt.

Beruflich hatte es Eberhard mit der Kernphysik zu tun, an der renommierten Ludwig-Maximilian-Universität München wirkte er als Professor. Die Teilchenbeschleunigung war sein Spezialgebiet. Beschleunigung, Bewegung zeichneten den Umtriebigen auch jenseits seiner Wissenschaft aus. Anfang der 1990er-Jahre kam er nach Leipzig und eröffnete schon bald in der Hedwigstraße den „Leipziger Hof“. Das Haus trägt seither den Beinamen „Galerie-Hotel“, der von Eberhard kreierte Slogan „Hier schlafen Sie mit dem Original“ ist legendär.

Originale im Hotel

Ein Helfer der ersten Stunde war der Kunstkenner und Galerist Klaus Werner. Mit dessen 50 privaten Leihgaben begann das Bilderhotel, Gestalt anzunehmen. Als ideeller Ratgeber stand Eberhard ebenso der Kunstkritiker Peter Guth zur Seite. Der Physikprofessor machte sich dank solcher Fürsprecher schnell prominent in der hiesigen Kunstszene, er besuchte die Ateliers, knüpfte Verbindungen, erwarb Kunst. Hunderte von Bildern, Gemälde, Zeichnungen und Grafiken gehören längst zur Ausstattung des Hotels. In Zimmern und Gängen hängen keine billigen Drucke, sondern Originale, ob nun von Sighard Gille, Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer. Vieles, was Rang und Namen hat, zeigt sich hier.

Vielzahl von Ausstellungen

Als selbst ernannter Galerist führte Eberhard in seinem Hotel eine Vielzahl von Ausstellungen durch. Die Vernissagen waren stets bestens besucht, danach traf man sich in dem zum Hotel gehörenden Restaurant oder bei launigen Sommerfesten im Biergarten. Hier war Leipzigs Kunstwelt zu Gast. Auch für die Auktion zu Gunsten von Unicef öffnete er sein Haus.

Klaus Eberhard war Kernphysiker. Als er diese Profession nicht mehr ausübte, wurde er in Leipzig zum Kunstbeschleuniger. Einer wie er, weil selbst ein Original, wird fehlen.

Von Thomas Mayer