Zunehmende Aggression gegen Leipziger Rettungskräfte

Leipzig

Die Eskalation im Clara-Zetkin-Park war nur ein trauriger Höhepunkt: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rettungsdienst schlagen immer häufiger Aggressionen entgegen. Wie berichtet, hatten Feiernde am Wochenende auf der Sachsenbrücke einen Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) attackiert, der dorthin gerufen worden war. Der Einsatz musste abgebrochen werden. Der Rettungsdienst hatte sich nach den Ereignissen am Inselteich postiert, um bei weiteren Notrufen schnell vor Ort sein zu können. Die verletzte Person konnte am Ende noch ausfindig gemacht werden; sie musste in die Notaufnahme der Uniklinik gebracht werden.

Dass die neue Freiheit nach den Corona-Beschränkungen gleich in dieser Weise umschlägt – damit hatte auch Holger Winkler nicht gerechnet. Die betroffenen Kollegen hätten ihre Schicht aber normal beendet, sagt der Geschäftsführer der DRK Rettungsdienst Leipzig gGmbH. „Natürlich waren sie etwas aufgewühlt, aber es musste niemand aus dem Dienst genommen werden.“ Die Schadenshöhe am Fahrzeug, das mit schwarzer Farbe sowie Aufklebern beschmiert und mit Flaschen beworfen wurde, stehe noch nicht fest, erklärt Winkler. Rund 60 Leute sind unter seiner Regie in Rettungsdienst und Krankentransport tätig – vor allem im Bereich Leipzig-Mitte.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Jeder ist sich selbst der Nächste“

Es sei schon ein größer werdendes Problem, dass Leute im Einsatz angegangen werden. Allerdings eher mit Worten; tätliche Angriffe sind zum Glück weiter die Ausnahme. Es komme aber vor, dass Einsatzkräfte die Polizei holen müssen, berichtet Winkler. „Wir sind zum Leben retten da, aber es geht natürlich auch um die Unversehrtheit des eigenen Lebens.“ Auffällig sei, dass es zunehmend an Respekt mangele, sagt Winkler und schlägt einen gesamtgesellschaftlichen Bogen: „Jeder ist sich selbst der Nächste.“

„Fahr Deine Karre weg“

So ähnlich sieht das auch Alfred Werner. Beschimpfungen und Beleidigungen seien ein Problem, das sich in den letzten Jahren verschärft habe, sagt der Leiter der Rettungswache Ost beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Politisch betrachtet von links bis rechts, geografisch gesehen in allen Stadtteilen und quer durch die Bevölkerung. Zunehmendes Phänomen: Autofahrer, denen ein Rettungsfahrzeug den Weg versperrt, kennen keine Grenzen mehr. Kleine Auswahl an Beleidigungen: „Fahr Deine Karre weg.“, „Verpiss Dich.“, „Ihr fahrt doch bloß Pizza holen.“ ... Es habe auch schon Situationen gegeben, in denen Einsatzfahrzeuge bewusst zugeparkt wurden oder Leute sich direkt in den Weg stellten, berichtet der Rettungswachen-Leiter mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Notfallrettung und Krankentransport. „Unsere Leute reagieren da in der Regel besonnen und lassen sich auf keine Diskussionen ein. Wenn es uns zu bunt wird, dann rufen wir aber die Polizei“, sagt Alfred Werner, der seit 22 Jahren im Rettungsdienst arbeitet. Mit tätlichen Angriffen habe man selten zu tun, erklärt er. Die Vorgänge an der Sachsenbrücke seien „ein neuer trauriger Höhepunkt.“

„Der Paketdienst wird toleriert, aber wir nicht“

Steine und Flaschen flogen bei einem Einsatz in Connewitz auch schon auf Fahrzeuge der Krankentransport Ost/West GmbH. Der private Rettungs- und Krankentransportdienst kümmert sich mit rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sonst vor allem um den Bereich Nord/Nord-Ost. In der vergangenen Woche schlug ein erboster Bürger auf ein Fahrzeug ein, weil dieses gerade im Weg stand. „Der Paketdienst wird toleriert“, spitzt Geschäftsführer Bernd Wickfelder zu, „aber wir nicht.“ Es sind vor allem verbale Beleidigungen, mit denen seine Leute immer mehr zu tun haben, sagt auch er. „Das hat in den letzten zehn Jahren zugenommen und in der Corona-Pandemie auch nochmal“, schätzt Wickfelder, der seit 31 Jahren im Geschäft ist. Warum aber Leute ihren Frust ausgerechnet an Rettungskräften auslassen – das kriegt er nicht zu fassen: „Wer heute Steine schmeißt, könnte uns morgen brauchen.“

„Unsere Leute atmen manches weg“

Die Feuerwehr Leipzig ist als kommunale Einrichtung ebenfalls im Rettungsdienst unterwegs. Sie erfasst seit fünf Jahren verbale und tätliche Übergriffe auf Einsatzkräfte sowie Fahrzeuge. Die Statistik zeige keine Zunahme, erklärt Torsten Kolbe. Jeder Gewaltausbruch sei einer zuviel, stellt der Feuerwehrsprecher klar. „Aber es sind Einzelfälle, die es immer schon gegeben hat – oft unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.“ Von einer zunehmenden Gewalt gegen die rund 400 Einsatzkräfte der Feuerwehr Leipzig, die alle auch im Rettungsdienst tätig sind, könne man aufgrund der Statistik nicht sprechen, so Kolbe. Allerdings bleibe hier unberücksichtigt, dass manches böse Wort womöglich gar nicht mehr gemeldet wird. Oder, wie es Holger Winkler vom DRK formuliert: „Unsere Leute atmen manches weg.“

Von Björn Meine