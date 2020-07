Leipzig

„Das Problem ist nicht ein einzelner Trampelpfad, sondern die Menge an Wegen“, sagt Jürgen Kasek. Im Volkspark Kleinzschocher zeigt der umweltpolitische Sprecher der Leipziger Grünen was ihm und seiner Fraktion schon seit längerem Sorge bereitet: Abseits der offiziellen Wege führen unzählige Trampelpfade ins Unterholz. Markierungen an Bäumen weisen ungenehmigte Mountainbike-Strecken aus. Hinzu kommen Lagerfeuerstellen in unmittelbarer Nähe zum Wald und herumliegender Müll. Auch illegale Partys wie am vergangenen Wochenende verursachen Verschmutzung.

„Offensichtlich nehmen viele Menschen die Bedeutung eines Landschaftsschutzgebietes nicht mehr wahr und gehen sehr achtlos mit der Natur um“, so Kasek. Ein Pilzsammler hatte den Stadtrat vor einiger Zeit auf den Zustand im Volkspark aufmerksam gemacht. Vor Ort fand Kasek sechs illegale Feuerstellen und ein ganzes Trampelpfad-System abseits der offiziellen Wege. „Hier wurden teilweise richtige Parcours für Mountainbike-Strecken angelegt“, berichtet der Grünen-Politiker. Der Volkspark Kleinzschocher ist nach seinen Recherchen kein Einzelfall. Auch im beliebten Clara-Zetkin-Park, dem Rosental oder dem Lene Vogt Park ist die Lage ähnlich.

Anzeige

Im Volkspark Kleinzschocher gibt es einige Illegale Feuerstellen Quelle: Lilly Günthner

Weitere LVZ+ Artikel

Dringender Handlungsbedarf

Die Grünen sehen dringenden Handlungsbedarf. Seitens der Stadt wird ebenfalls ein erhöhter „Nutzungsdruck auf die Grün- und Erholungsflächen in der wachsenden Stadt Leipzig“ bestätigt. Durch Corona habe sich dieser Trend noch verstärkt, weil sich viele Menschen draußen aufhalten und dort ihren Müll hinterlassen. Im Zuge der Kampagne „Unser Park“ wurden orangene Müllcontainer aufgestellt, die inzwischen in vielen Leipziger Parks zu sehen sind. Außerdem wurden offizielle Feuerstellen und Grillplätze eingerichtet. Doch die Angebote werden nicht immer angenommen.

„Das achtlose Liegenlassen von Abfällen hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen“, äußert sich die Leipziger Stadtreinigung.(LVZ.de berichtete) Hier müsse auch ein Umdenken in der Bevölkerung stattfinden. Aktuell wird mit dem „Masterplan Grün - Leipzig grün-blau 2030“ ein Entwicklungskonzept für das Leipziger Stadtgrün und die Gewässer erarbeitet. Dabei werden Bürgerinnen und Bürger beteiligt, um alle Bedürfnisse zu beachten und „eine hohe Lebensqualität für alle in der Stadt“ zu garantieren. Auf diese Pläne wird seitens der Stadt schon seit längerem verwiesen. Konkrete Maßnahmen folgten aber kaum.

Neue Schilder und Park-Ranger

Die Grünen-Fraktion fordert aber schon jetzt zu handeln. Eine neue Beschilderung soll deutlicher auf das Landschaftsschutzgebiet hinweisen. Weil offensichtlich ein Bedarf dafür besteht, soll die Stadt Plätze ausweisen, an denen Open-Airs legal stattfinden können, und legale Mountainbikestrecken dort schaffen, wo sich der Schaden für die Umwelt in Grenzen hält. Die Einhaltung der Regeln könnten Park-Ranger kontrollieren, schlägt Jürgen Kasek vor. Die Fraktion kündigte für Herbst ein Antragspaket an, mit dem ihre Forderungen verwirklicht werden sollen.

Von Lilly Günthner