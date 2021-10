Leipzig

In diesem Gotteshaus hat es Friedensgebete von historischer Tragweite gegeben. Daraus wurde im Herbst 1989 die gewaltlose Friedliche Revolution in der DDR. In dieser Kirche ist nach der deutschen Wiedervereinigung etliche Male für den Erhalt von Arbeitsplätzen gebetet worden. Nachdem derlei Nachrichten die mediale Runde durch die Republik machten, durfte beispielsweise die Brauerei in Leipzig-Reudnitz weiter Bier brauen. In St. Nikolai haben Umwelt- und Tierschutzgruppen auch schon Andachten ob der fortdauernden Zerstörung von Flora und Fauna abgehalten. Etwa als der Zoo der Messestadt jungen Bären den Garaus machte. Am Montag nun hat die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde St. Nikolai als Gestalterin des traditionellen Friedensgebetes sich selbst zum Thema gemacht. Sich und die innerstädtischen Nachbarn von St. Thomas. Denn die beiden protestantischen City-Gemeinden protestieren seit einigen Tagen auf das Schärfste gegen einen Bescheid des sächsischen Landeskirchenamtes (LKA).

Das Schriftstück vom 19. Juli verdonnerte Nikolai und Thomas dazu, ab 1. Januar 2022 im Rahmen der aktuellen Strukturreform innerhalb der Landeskirche Sachsen ein sogenanntes Schwesterkirchverhältnis einzugehen. Eine Vereinigung auf Verwaltungsebene, bei der Thomas die anstellende Kirchgemeinde werden soll. Ziel in Leipzig wie überall im Land: schlankere Strukturen schaffen, um Geld zu sparen, um als Landeskirche trotz drastisch sinkender Mitgliederzahlen bis 2040 überleben zu können. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verkündigungsdienst von St. Nikolai würden demnach zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von St. Thomas, darunter auch die Pfarrer. Beide Kirchenvorstände legten gegen diesen Bescheid Widerspruch ein. Sie forderten und fordern den Erhalt von Eigenständigkeit und Handlungsfähigkeit, „um die jeweils unterschiedlichen Profile beider Gemeinden zu bewahren“. Doch das schriftliche Aufbegehren wurde Anfang des Monats vom LKA zurückgewiesen. Seither herrscht mehr denn je dicke Luft zwischen der Basis in Leipzig und dem Amt in Dresden. Die Messestädter sind willens, in den nächsten Tagen die kirchliche Gerichtsbarkeit einzuschalten.

Dresden setzt sich über Synodenbeschluss hinweg

Nikolaipfarrer Bernhard Stief und die nach ihrer Krebserkrankung genesene Thomaspfarrerin Britta Taddiken haderten zu Beginn des Friedensgebets mit besagter übergeordneter Kirchenbehörde, deuteten an, dass sie in den zurückliegenden drei Jahren vom LKA mehrfach tief enttäuscht worden seien. Sie und beide Kirchenvorstände verstehen bis heute nicht, warum für die national wie international bekannten Leipziger City-Gemeinden keine Ausnahme von der Regel gelten soll, obwohl die Kirchenbezirkssynode im Dezember 2018 dies ausdrücklich empfahl; getreu dem Motto: Eine enge Kooperation ist gut, die Bewahrung der vollkommenen Selbstständigkeit hier wie dort viel besser. Denn Nikolai steht auch 32 Jahre nach dem 9. Oktober ’89 für Revolution und Offenheit, Thomas für Bach und die Musik als Mittel der Verkündigung. Was Stief und Taddiken den 150 Gläubigen ferner mitteilten: Landesbischof Bilz, bis 1. März 2020 im Landeskirchenamt einer der Architekten der neuen Strukturen, wurde von dem „Verschwisterungsbescheid“ aus dem Juli erst durch die Betroffenen informiert, nicht aber durch seine eigene Verwaltung.

So weit, so schlecht. Doch Friedensgebete heißen Friedensgebete, weil es in ihnen um Wege zum Frieden geht. Den innerbetrieblichen Frieden hält Bischof Bilz für möglich. Und den „Erhalt und die Ausprägung“ der beiden Alleinstellungsmerkmale von St. Nikolai und St. Thomas auch. Streit sei etwas zutiefst Menschliches, auch wenn sich Christen damit schwer täten. „Der gegenwärtige Konflikt untermauert, dass es Veränderungsbedarf gibt.“ Und Streit brauche seine Zeit. Kontraproduktiv sei dabei „das Aufbauen von Druck“ und „die tendenziöse Auslegung einzelner Fakten“. Wie nun aber die Kurve kriegen? Hier hat Bilz drei Wünsche, die das Auditorium an der Stätte des Friedensgeistes andächtig zur Kenntnis nahm: Der 57-Jährige pocht auf „direkte Kommunikation“, hofft auf „Achtsamkeit untereinander“ und sieht „die Stunde der Vermittlerinnen und Vermittler gekommen“. Heißt: Er will Ausschau nach Menschen halten, „die sich mitten in die Spannungen hineinbegeben“.

Am Montagabend begab sich der Bischof erst einmal selbst mitten unter die angespannten Christen aus der City. Er sprach mit Vertretern beider Kirchenvorstände. Über Ergebnisse wurde nichts bekannt.

