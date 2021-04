Leipzig

Die Corona-Pandemie hatte im vergangenen Jahr auf die Mietverhältnisse der Leipziger offenbar keine gravierenden negativen Auswirkungen. Die Zahl der Zwangsräumungen war gegenüber dem Jahr 2019 sogar leicht zurückgegangen. Das geht aus Informationen des Sozialdezernats im Rathaus hervor.

Danach wurden im Jahr 2020 nach Angaben des Amtsgerichtes in Leipzig insgesamt 708 Zwangsräumungen durchgeführt. Das waren acht Prozent weniger als im Jahr davor. 2019 gab es in Leipzig noch 771 Zwangsräumungen, 2018 waren es 738. Was konkret zu den Wohnungsverlusten führte, dazu machte die Behörde keine Angabe. Gründe für Räumungen im Vollstreckungsverfahren würden statistisch nicht erfasst, hieß es. „Das Amtsgericht schätzt ein, dass Räumungsstreitigkeiten in der Regel Mietrückstände zugrunde liegen“, so Sozialbürgermeister Thomas Fabian (SPD) jetzt in seiner Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion im Stadtrat.

Wie berichtet, waren allein beim kommunalen Vermieter, der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB), im vergangenen Jahr 96 Wohnungen zwangsgeräumt worden – jeden Monat also im Durchschnitt acht. Gegenüber 2019 und 2018 wurden aber auch bei der LWB mit 134 beziehungsweise 167 Fällen weniger Räumungen registriert. In den ersten neun Wochen dieses Jahres hatte die LWB bereits 173 fristlose Kündigungen ausgesprochen.

So hilft die Stadt betroffenen Mietern

Ihrem Schicksal sind die betroffenen Mieter allerdings nicht schutzlos ausgeliefert. „Der Sozialdienst der Wohnungsnotfallhilfe des Sozialamtes berät und leistet persönliche Hilfe für Personen und Haushalte, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind“, versicherte Fabian. Oberstes Ziel der städtischen Hilfen sei es, bereits rechtzeitig vor einer drohenden Räumung tätig zu werden und den Verlust des Wohnraums zu verhindern. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter nähmen daher unverzüglich Kontakt zu den Haushalten auf, sobald die Mitteilung des Amtsgerichtes über eine bestehende Räumungsklage oder einen angesetzten Räumungstermin im Rathaus eingegangen ist.

In vielen Fällen würden sich die betroffenen Mieter aber schon im Vorfeld von sich aus bei der Stadt melden und nach Unterstützungsmöglichkeiten anfragen, sobald ihr Mietvertrag gekündigt wurde. Das Sozialamt könne beispielsweise Mietschulddarlehen gewähren, um Zwangsräumungen letztlich abzuwenden. Bringt das nichts, weil etwa der Vermieter partout kein Interesse an einer Fortsetzung des Mietverhältnisses hat, hilft der Sozialdienst auch bei der Suche nach einer neuen Wohnung. Zwischenzeitlich bleibt den Betroffenen dann oft nur die Notunterbringung in einem Übernachtungshaus oder in einer so genannten Gewährleistungswohnung, bis ein geeigneter neuer Wohnraum gefunden ist.

Im vergangenen Jahr verfügte die Stadt über 509 Gewährleistungswohnungen unterschiedlicher Größen, die sie bei der LWB, privaten oder genossenschaftlichen Eigentümern vorrangig im Osten und Westen der Stadt angemietet hatte. Ende Oktober 2020 waren davon 453 Wohnungen belegt. Der Bestand an diesen Wohnungen hat sich von 2014 bis 2020 nahezu vervierfacht.

Von Klaus Staeubert