Zwei Demos mit Konfliktpotenzial auf Leipziger Augustusplatz

Leipzig

Für die Polizei ist es eine Versammlungslage mit Konfliktpotenzial: Am Sonnabend sind in Leipzigs Innenstadt zeitgleich zwei Kundgebungen vor dem Hintergrund der Eskalation im Nahost-Konflikt geplant. Auf der einen Demo wollen die Teilnehmer ihre „Solidarität mit Israel“ bekunden. Auf der Gegenseite protestieren Menschen „gegen die Enteignungen palästinensischer Familien in Jerusalem“. Beide Veranstaltungen finden ab 13 Uhr auf dem Augustusplatz statt. Erwartet werden insgesamt mehrere hundert Personen.

Antisemitische Ausschreitungen

Vor dem Hintergrund der antisemitischen Ausschreitungen und Gewalt bei Protesten gegen die Eskalation im Nahost-Konflikt bergen die Versammlungen in unmittelbarer Nähe zueinander durchaus Brisanz. Zuletzt war es im Bundesgebiet auch zu Gewalt gegen jüdische Einrichtungen gekommen. Israel-Flaggen wurden verbrannt und antisemitische Parolen gerufen, etwa in Bonn, Münster und Gelsenkirchen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums seien die Täter dem islamistischen und linken Milieu zuzurechnen.

Für die beiden Demos am Sonnabend plant die Leipziger Polizei den Einsatz von Kräften des Reviers Zentrum und der Fahrradstaffel, sagte Behördensprecher Philipp Jurke auf Anfrage der LVZ. Zur Unterstützung soll auch die Bereitschaftspolizei zum Einsatz kommen. Bereits in den vergangenen Tagen war der Schutz für jüdische Einrichtungen in der Stadt verstärkt worden. Bisher kam es dort nach Informationen der Polizei zu keinerlei Zwischenfällen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Frank Döring