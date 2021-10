Leipzig

Wegen mehrerer Corona-Infektionen bleiben die Türen der Friedrich-Fröbel-Schule in Leipzig-Grünau mindestens bis einschließlich Dienstag geschlossen. Das hat das Sächsische Kultusministerium entschieden und eine seit Donnerstag geltende Allgemeinverfügung erlassen.

Roman Schulz, Sprecher des Landesamts für Schule und Bildung, sagte gegenüber LVZ.de, dass im Laufe der Woche zwei Lehrkräfte sowie acht Schülerinnen und Schüler positiv auf Covid-19 getestet wurden. „Das bestätigt unsere Strategie und sollte auch den Letzten überzeugen, dass es sinnvoll ist, in Schulen regelmäßig zu testen“, so Schulz, „So können wir Präsenzunterricht gewährleisten und bei Bedarf, wie im aktuellen Fall, tätig werden.“

Die Entscheidung, die Grundschule komplett zu schließen, erklärte Schulz damit, dass Schüler und Schülerinnen in verschiedenen Klassen positiv getestet worden seien. „Das Infektionsgeschehen ist somit dergestalt, dass die begründete Gefahr weiterer Infektionen an der Schule bei Fortführung einer Präsenzbeschulung besteht“, heißt es in der zugehörigen Allgemeinverfügung. Ihr zu Grunde liegt die sächsische Schul- und Kita-Coronaverordnung. Demnach können Schulen „befristet vollständig“ geschlossen werden, wenn mehrere Personen, die am Präsenzunterricht teilnehmen, positiv auf Corona getestet wurden.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts, wurden in Leipzig diese Woche in der Gruppe der unter 19-Jährigen 63 neue Corona-Fälle registriert. In ganz Sachsen waren es 641 und damit bereits am Donnerstag etwa 50 mehr als in der gesamten Vorwoche. Trotz steigenden Fallzahlen unter Schülerinnen und Schülern, kündigte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz an, die Maskenpflicht in Schulen des Freistaats nach den Herbstferien abzuschaffen. Bisher dürfen nur Grundschulen darauf verzichten.

