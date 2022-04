Leipzig

Nein, die LVZ kam nicht mit der Schubkarre. Und nicht mit schweren Säcken. Nur mit zwei Eimerchen voller Saatgut. Die Leipziger Kleingärtnervereine Alt-Schönefeld und Mockau-Mitte bekamen am Dienstagnachmittag Besuch von LVZ-Marketingchefin Alexandra Grothe, die den beiden Vorsitzenden jeweils ein gelbes Eimerchen „Bienenmischung“ brachte. Der Inhalt reicht, um brachliegende Gartenparzellen so zu bestücken, dass daraus in den nächsten Wochen bienen- und insektenfreundliche Blühwiesen werden. Im April oder im Mai muss das Saatgut ausgesät werden. Die farbenfrohen Sommerblumen sollen dann vom Juni bis in den Oktober hinein blühen, um Bienen und Insekten über einen langen Zeitraum Nahrung zu bieten.

LVZ-Aktion zum Weltbienentag

Gestartet war die Aktion „Blühwiese“ schon vor einem Jahr, zum Weltbienentag im Mai 2021. Für jedes LVZ-Plus-Abo, das im Zeitraum 20. Mai bis 30. Juni 2021 abgeschlossen wurde, spendierte die Leipziger Volkszeitung einen Quadratmeter Blühwiese. Laut LVZ-Vertrieb wurden in diesem Zeitraum exakt 1213 digitale LVZ-Plus-Abos abgeschlossen, das heißt, es können rund 1200 Quadratmeter bepflanzt werden. Leipziger Kleingärtnervereine konnten sich um das Saatgut bewerben, Alt-Schönefeld und Mockau-Mitte wurden schließlich als Gewinner ermittelt.

Aus dieser Samenmischung soll in wenigen Wochen eine bunte Sommerblumenwiese werden. Quelle: Andre Kempner

Am Sonnabend soll ausgesät werden

Beide Vereine stellten brach liegende Flächen dafür zur Verfügung, von denen sie sich wünschten, dass sie in diesem Jahr einen schöneren Anblick bieten. Teils mit erheblichem Aufwand mussten die Flächen aber erst mal vorbereitet werden. In Alt-Schönefeld beispielsweise galt es, Schutt und alte Fundamente zu beräumen und neue Einfassungen zu setzen, dafür wurde eine Fachfirma beauftragt. Der von Unkraut durchwurzelte Boden musste umgeackert werden. Der Vorstand wählte am Ende zwei kleinere Flächen à 300 und 150 Quadratmeter für den LVZ-Blumengarten aus. Das Saatgut reicht für 500 bis 1000 Quadratmeter. Am Sonnabend soll es in die bereits vorbereitete Erde kommen: „Da ist bei uns Einsatztag, viele Gartenfreunde werden mitmachen wollen“, vermutet der Erste Vorsitzende Matthias Bortz (60). Der Samen muss ausgestreut, mit Erde bedeckt und dann gut gewässert werden. Um die künftige Pflege und Bewässerung wollen sich die Pächter der Nachbargärten kümmern.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bienengarten soll auch einen Bienenstock erhalten

Und damit jeder Spaziergänger auch sieht, um was für ein besonderes Stück Blumenwiese es sich handelt, brachte Marketingchefin Alexandra Grothe beiden Vereinen ein wetterfestes Schild „Bienengarten der Leipziger Volkszeitung“ mit. Das hatte sich insbesondere Kirsten Rauh (40), Erste Vorsitzende des Kleingärtnervereins Mockau-Mitte, so gewünscht. Die ausgewählte Parzelle liegt in ihrem Verein gewissermaßen an der „Hauptstraße“, an einem öffentlichen Spazierweg, der in den Abtnaundorfer Park führt und vor allem am Wochenende stark frequentiert ist. „Wir haben drei besonders Grünbegabte im Verein, die wir bitten wollen, die Patenschaft für den Bienengarten zu übernehmen“, erzählt die Vorsitzende. Sie wünscht sich, dass auf der Fläche auch noch ein Bienenstock aufgestellt wird: „Das kriegen wir auch noch hin.“

Danke an die LVZ-Leser

„In ein paar Wochen kommen wir wieder und schauen, was daraus geworden ist“, versprach Alexandra Grothe von der LVZ. Den beiden Vorsitzenden wünschte sie gutes Gelingen und schöne bunte Sommerwiesen, die sich jedermann – nicht nur Kleingärtner aus den beiden Vereinen – jederzeit anschauen kann. „Das Ergebnis kann man direkt und lokal im Verbreitungsgebiet der LVZ sehen. Bei den Leserinnen und Lesern, die das möglich gemacht haben, bedanken wir uns.“

Von Kerstin Decker