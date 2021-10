Leipzig

Gründerstimmung in Plagwitz: Für Rieke Sander und Hanne Franken wird es im November ernst. Die beiden 25-jährigen Freundinnen eröffnen einen Pop-up-Store, einen Laden auf Zeit. Das Amt für Wirtschaftsförderung hatte den Ideenwettbewerb ausgerufen, die Studentinnen reichten unter mehreren Bewerbungen das pfiffigste Projekt ein, die Jury war begeistert. Im November können sie ihren Plan nun in der Praxis ausprobieren – allerdings nur drei Wochen lang. „Diese drei Wochen werden sehr entscheidend für uns. Der absolute Testlauf, ob wir es uns leisten können, aus der Idee ein Unternehmen aufzubauen“, sehen Rieke und Hanne dem Ganzen mit Spannung entgegen. Sie sind erst im April nach Leipzig gezogen, studieren Kunstgeschichte, Museumswissenschaften, Germanistik und Kulturwissenschaften.

Der Laden in der Forststraße 9 steht derzeit leer, so dass die Siegerehrung direkt vor Ort gefeiert werden konnte. Quelle: Christian Modla

Neue Chance für alte Bilder

Ihr Laden soll „Tüüg“ heißen – ausgesprochen „Tüüch“. Das ist Plattdeutsch und bedeutet so viel wie Kram oder Zeug. Die beiden Kielerinnen, die sich schon aus dem Kindergarten kennen, gehen gern auf Flohmärkte, Haushaltauflösungen oder in Trödelläden, kaufen alte Bilder für kleines Geld. Die Bilder arbeiten sie um, fügen witzige Details und einen neuen Titel hinzu, packen sie in einen neuen Rahmen. Ihr Atelier haben sie bisher in ihrem Wohnzimmer in Schleußig, verkauft wird hauptsächlich online. Künftig möchten die beiden aber auch Workshops im Upcyceln anbieten, und dafür brauchen sie Geschäftsräume. Die ersten Workshops sind schon gebucht worden – am 1. November geht es in der Forststraße 9 los (www.tüüg.com). Das Leipziger Immobilienunternehmen CG Elementum stellt den 93 Quadratmeter großen, derzeit leerstehenden Laden im Elsterforum zur Verfügung, bevor er anderweitig bezogen wird. Miete wird nicht verlangt, für die Betriebskosten kommt die Stadt auf.

Ulf Graichen von der CG Elementum im Gespräch mit Jurymitglied und Marketingberaterin Judith Herschel Hille, die selbst einen Pop-up-Store in der Mädlerpassage betreibt. Quelle: Christian Modla

Zuschüsse gibt’s über den Zentrenfonds

Im Rathaus wurde im Juli ein Aktionsplan zur Zentrenbelebung verabschiedet, um gegen den Leerstand in der Innenstadt und in den Stadtteilen anzugehen. „Eine generelle Lösung für das Leerstandsproblem sind Pop-up-Stores nicht, aber man kann mal zeigen, was möglich ist“, sagt Elisabeth Hauck vom Amt für Wirtschaftsförderung. Dass die Stadt einen solchen Laden anbietet, bleibt wohl eine einmalige Sache. Aber: „Wer eine Idee hat und eine freie Ladenfläche kennt, soll zu uns kommen, wir unterstützten das über den Zentrenfonds“, ermuntert Elisabeth Hauck Interessierte. Konkret kann die Stadt in den ersten sechs Monaten bis zu 80 Prozent zur Miete zuschießen.

Für Rieke Sander und Hanne Franken wird nicht viel Freizeit bleiben, wenn ihr Geschäft erst mal gestartet ist. Parallel dazu müssen sie ganz schnell lernen, wie man einen Laden organisiert, vom Kassensystem über Werbung und Abrechnung bis hin zur Steuer. „Am Ende werden sie daran gemessen, ob sie etwas verkaufen“, sagt ihre Marketingberaterin Judith Herschel Hille, die selbst in der Mädler-Passage einen Pop-up-Store betreibt.

Von Kerstin Decker