Zwei digitale Info-Wochen an der Uni Leipzig

Das Abi ist fast geschafft, trotz Corona, und die Abiturienten dieses besonderen Jahrgangs stehen nun vor der Frage, wie es weitergehen soll. Wer sich für ein Studium entscheidet, darf sich zwar Hoffnung machen, dass das Wintersemester 2021/22 wieder mehr normalen Uni-Alltag zulassen wird. Die Informationen darüber indes dürfen die Hochschulen noch nicht mit Angeboten vor Ort verbreiten. Die Universität Leipzig stellt als Ersatz vom 25. Mai bis 4. Juni digitale Studieninformationstage auf die Beine. Dazu werden neben dauerhaften Auskünften über Studienangebot, Bewerbungsfristen und Studienfinanzierung, die bereits jetzt abrufbar sind, unterschiedliche Live-Formate gehören.

Persönlicher Erfahrungsaustausch im Speed-Dating

In einem „Studi-Speed-Dating“ werden Studierende verschiedener Fächer den kommenden „Erstis“ von ihren ganz persönlichen Erfahrungen berichten. Die Zentrale Studienberatung errichtet zudem einen digitalen Messestand, an dem Interessierte zu drei einstündigen Terminen im Aktionszeitraum die Fachleute mit ihren Fragen löchern können. Auch viele Fakultäten und Institute werden zu festen Terminen virtuelle Beratungsräume öffnen. „Zum Studieninformationstag begrüßen wir üblicherweise rund 4000 Besucherinnen und Besucher“, sagt Katharina Risch von der Zentralen Studienberatung der Uni Leipzig. Sie hofft, die jungen Menschen mit dem Angebot „auch in Zeiten von Social Distancing bestmöglich bei der Studienorientierung“ zu unterstützen.

www.uni-leipzig.de/studieninformationstag-digital

