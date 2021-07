Zwei junge Männer gestehen Anschlag mit Molotow-Cocktails in Leipziger Wohnhaus

Leipzig

Es sollte wohl so eine Art Abschreckung sein: Am 11. Januar 2021 holten sich zwei junge Leipziger mitten in der Nacht etwas Benzin an einer Tankstelle, bastelten damit zwei Molotow-Cocktails und schleuderten die Brandsätze kurz nach 2.15 Uhr in einem 16-geschossigen Hochhaus in Leipzig-Mockau gegen die Wohnungstür eines Widersachers – die beiden Angeklagten Lucas P. und Jonas B. (beide 20) legten zum Prozessauftakt am Montag im Amtsgericht Geständnisse ab.

Den Männern wird von der Staatsanwaltschaft versuchte schwere Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Sie hätten billigend in Kauf genommen, dass sich das Feuer auf das gesamte Wohnhaus ausbreitet und Menschen verletzt werden könnten. Immerhin leben in einem solchen Punkthochhaus mit 16 Etagen bis zu 144 Mietparteien.

30 Minuten Feuerwiderstand

Tatsächlich breiteten sich die Flammen durch die zerbrochenen Brandflaschen schlagartig im unmittelbaren Umfeld der Wohnungstür aus. Lediglich der Umstand, dass Fußböden und Tapeten im Treppenhaus aus schwer entflammbarem Material bestand, verhinderte offenbar Schlimmeres, erklärte ein Kripo-Experte vor Gericht. „Das ganze Haus wäre definitiv nicht abgebrannt.“ Zudem hätten Wohnungstüren dieses Standards einen Feuerwiderstand von 30 Minuten. 

Letztlich konnte Mieter Tobias K., der Ziel des Brandanschlags war, die Flammen vor seiner Tür selbst löschen. Er blieb unverletzt, während ein Nachbar mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung für einen Tag im Krankenhaus behandelt werden musste. Ohnehin sei der Qualm das Gefährliche, selbst wenn nicht gleich ein Großbrand ausbricht, so der Brandermittler der Polizei. Es reichten schon drei Atemzüge inmitten eines solchen Rauches und man kann daran sterben. Dazu kam es zum Glück nicht. Es blieb bei mehr als 12.000 Euro Sachschaden.

„Sehr schwere Reibereien“

Über ihre Verteidiger deuteten die Angeklagten an, dass dem Anschlag in der Mockauer Straße Auseinandersetzungen zwischen ihnen und Tobias K. vorausgegangen waren, ohne allerdings ins Detail zu gehen. Ein möglicher Grund dafür: Tobias K. soll früher mit der aktuellen Freundin von Jonas B. liiert gewesen sein, mit ihr auch zwei Kinder haben. „Es gab im Vorfeld auch körperliche Auseinandersetzungen“, sagte Rechtsanwalt Stephan Flemming, der Lucas P. vertritt. Sein Kollege Matthias Luderer sprach von „sehr schweren Reibereien“. Zudem sollen beide Männer zur Tatzeit unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben. Gleichwohl sei der Angriff mit Brandsätzen völlig unverhältnismäßig, betonten die Verteidiger.

Wenige Tage nach der Tat kamen beide Angeklagten in Untersuchungshaft. Lucas P. wird neben dem Brandanschlag auch ein Drogendelikt sowie Diebstahl beziehungsweise Hehlerei vorgeworfen. Bemerkenswert: Anschlagsopfer Tobias K. kam nicht zum Prozess, obwohl er als wichtigster Zeuge geladen war. Amtsrichterin Christine Ludewig wollte ihn sofort von der Polizei vorführen lassen, doch die Beamten trafen ihn am Montagvormittag an seiner Wohnadresse nicht an. Er soll nun zum nächsten Verhandlungstermin in einer Woche in Begleitung der Polizei erscheinen.

Von Frank Döring