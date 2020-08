Zwergseidenäffchen flüchtet vor Leipziger Polizei und Feuerwehr

Leipzig

Ein Zwergseidenäffchen hatte sich am Mittwochnachmittag geweigert, seinen Besitzer zum Tierarzt zu begleiten. Auf dem Weg zur Behandlung entkam der kleine Affe aus seiner Transportbox und flüchtete auf einen Baum. Der Besitzer verständigte Polizei und Feuerwehr, die versuchten den tierischen Flüchtigen mit einer Drehleiter vom Baum am Leipziger Nordplatz zu holen. Das flinke Leichtgewicht ließ sich allerdings nicht so leicht einfangen, weshalb ein befreundeter Baumkletterer zur Unterstützung hinzugerufen wurde.

Das Zwergseidenäffchen im anschließenden Polizeigewahrsam. Quelle: polizei leipzig

Dem deutlich größeren und schwereren Kletterexperten gelang es nach Polizeiangaben, das Tier mit einem Fangnetz vom Baum zu locken, wo es direkt vor den Füßen der Beamten landete. Diese umstellten den Ausreißer und ermöglichten dem Besitzer so den Zugriff. Das Äffchen kam unversehrt zurück in die Transportbox und musste – nach einem kurzen Fotoshooting für die Polizei – dann doch den Tierarztbesuch antreten.

