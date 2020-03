Zwickauer Klinikdirektorin: „Der Ansturm von Patienten mit Corona-Verdacht ist groß“

Zwickau

Im Landkreis Zwickau häufen sich die Corona-Infektionsfälle besonders. Die Paracelsusklinik Zwickau hat daher eilig eine separate Ambulanz für Corona-Verdachtsfälle eingerichtet, die am Montagmorgen öffnete. Der Andrang ist groß, sagt die Ärztliche Direktorin der Klinik Dr. Manuela Sipli (45), Fachärztin für Neurologie und Intensivmedizinerin, die in Leipzig Medizin studiert hat, im Interview.

Frau Dr. Sipli, Sie haben heute eine separate Ambulanz für Patienten mit Corona-Verdacht aufgemacht. Wie ist der Ansturm?

Der Ansturm ist groß, in den ersten vier Stunden hatten wir schon allein 60 Personen, am Ende des Tages waren es 93, wovon wir 81 wir getestet haben. Wir mussten die separate Ambulanz einrichten, um die Ansteckungsgefahr für unser Personal und für die anderen Patienten zu verringern. Wir haben vergangene Woche die Erfahrung gemacht, dass uns viele Patienten aufsuchen mit Erkältungssymptomen, die dann ohne Mundschutz und Hygienemaßnahmen in die Notaufnahme kommen.Daher mussten wir die Wege trennen.

Wie läuft die Aufnahme der Corona-Verdachtsfälle jetzt ab?

Wir screenen in einem Zelt die Patienten, ob sie Corona-Symptome haben oder nicht. Wenn ja, bekommen sie einen Mundschutz, werden desinfiziert und bekommen einen Zettel für den Test. Mit diesem gehen sie dann zum Abstrich für Corona und Influenza. Das passiert alles unter höchsten Schutzmaßnahmen. Auch unsere Mediziner arbeiten in kompletter Schutzausrüstung – mit Schutzbrille und FFP2-Schutzmaske. Alle Patienten werden eingeteilt nach der Schwere der Erkrankung: Verbleiben sie ambulant, müssen sie zur stationären Aufnahme oder gar auf die Intensivstation.

Mussten Sie schon Patienten auf Ihre Intensivstation verlegen?

Bis jetzt noch nicht. Wir messen bei jedem Patienten Fieber und die Sauerstoffsättigung, wenn er Luftnot hat. Auf der Intensivstation haben wir noch keinen Corona-Patienten, das kommt aber leider bestimmt noch. Aber wir haben zwei bestätigte Fälle auf der Inneren Station und auch vier Verdachtsfälle.

Haben Sie genügend Personal und ausreichend Testmöglichkeiten?

Ja, im Moment noch. Wir haben nicht unendlich Testmöglichkeiten, aber derzeit reicht es.

Und wie sieht das mit Intensivbetten aus, wie viele hat Ihre Klinik?

Wir sind noch dabei, das Krankenhaus umzustrukturieren, um weitere Aufnahmekapazitäten für Corona-Patienten zu schaffen. Und auch, um Personal dafür zu mobilisieren. Wir sind ein kleineres Krankenhaus mit 200 Betten, davon 8 reguläre Intensivbetten, und wir haben momentan schon erhöht auf 12 bis 14 Intensivbetten. Wenn es hart auf hart kommt und es hier zu so vielen schweren Verläufen käme wie in Italien, könnten wir notfalls die Intensivkapazität um etwa 50 Prozent erhöhen. Dazu brauchen wir aber weitere Beatmungsgeräte. Das sind aber Worst-Case-Szenarien, wir entscheiden von Tag zu Tag. Außerdem gibt es weitere Kapazitäten in Zwickau und in unserem Paracelsus-Klinikverbund in Reichenbach, Adorf und Schöneck. Wir arbeiten mit unseren Partnerkliniken natürlich eng zusammen.

Könnten Sie die Zahl der Intensivbetten dann noch verdoppeln?

Das sehe ich nicht, aber auf 20 könnten wir erhöhen. Wir haben 12 Betten auf der Intensivstation, dazu noch zwei Betten auf der Überwachungsstation der Inneren Abteilung. Dazu kämen noch sechs bis acht mögliche Intensivbetten auf der neurologischen Station, die man auch umfunktionieren könnte. Man darf aber in der jetzigen Krise nicht vergessen, dass wir ja auch weiterhin Schlaganfälle, Herzinfarkte und andere Krankheiten behandeln müssen. Unsere Klinik ist ja sonst auch schon immer mit Patienten belegt, die auch alle krank sind. Diese Patienten müssen weiter behandelt werden und dürfen auf keinen Fall schlechter versorgt werden. Hier sehe ich eine große Gefahr.

Wie erklären Sie sich diese Häufung von Coronavirus-Fällen gerade in Zwickau und Bernsdorf?

Ich denke, dass da am Anfang einige Fälle gar nicht aufgefallen sind, wie das auch in anderen Gebieten passiert ist. Also: Bereits Infizierte haben nicht gewusst, dass sie das Virus schon tragen und weitergeben. Und dann haben sie unerkannt andere angesteckt. Es reicht ja, wenn es zwei Personen waren, die das Virus vielleicht aus dem Skiurlaub mitgebracht haben und es dann an ihre Sozialkontakte weitergegeben haben. Daraus kann eine expotenzielle Entwicklung entstehen. Aber den Patienten „Null“, den kann man jetzt nicht mehr bestimmen, also auch den konkreten Infektionsweg nicht.

Können Sie etwas zur Altersgruppe der Infizierten sagen?

Es sind alle Altersgruppen vertreten. Heute waren beispielsweise Patienten aus den 80er Geburtsjahrgängen zum Testen da und noch jüngere. Denen ging es übrigens allen ganz gut, so dass wir sie ambulant weiterbetreuen können. Wir versuchen jetzt, möglichst wenige stationär aufzunehmen, um die Klinik nicht zu überlasten, wenn dann die tatsächlich schweren Fälle kommen sollten.

Wie geht es Ihnen selbst und Ihren Mitarbeitern? Sie kommen ja kaum zum Durchschnaufen.

Die Mitarbeiter wurden nach den neuen Gefährdungsbeurteilungen der Bereiche unterwiesen, jeder hat seine persönliche Schutzausrüstung, die sogenannte PSA erhalten. Alle Bereiche wurden neu definiert und entsprechend farblich gekennzeichnet, damit beispielsweise die Patienten mit Corona-Erkrankung und die ohne Corona getrennt versorgt werden können. Das OP-Programm wird heruntergefahren, und wir sind dabei, Stationen zusammenzulegen. Diese Veränderungen sorgen für eine etwas eigenartige Stimmung im Haus, weil ja noch gar nicht die große Welle von schwer Erkrankten angekommen ist. Aber: Es ist eben die Ruhe vor dem Sturm, so fühlt es sich an.

Wie schaffen Sie das alles?

Es nützt ja nichts. Wir müssen das jetzt stemmen. Als Akutmediziner sind wir ja sowieso gewöhnt, rund um die Uhr ansprechbar zu sein, aus dem Schlaf gerissen zu werden und wenige Minuten später voll konzentriert am Patienten zu stehen und lebenswichtige Entscheidungen zu treffen. Das macht man ja sein ganzes Leben lang. Wir haben hier ein tolles Team, alle ziehen mit und dadurch läuft das alles in geordneten Bahnen.

Und bei Ihnen zu Hause, wie läuft es da in dieser Zeit?

Mein Mann ist auch Mediziner. Daraus entsteht das Problem, dass unsere Kinder – zwölf und 15 Jahre alt – jetzt viel selbstständig erledigen müssen. So müssen sie diszipliniert ihre Online-Hausaufgaben machen. Sie sind zum Glück per Skype mit anderen Schülern verbunden, so dass sie dabei Hilfe haben. Die größte Herausforderung wird dann entstehen, wenn eine große Patientenwelle kommt. Dann wäre es schön, wenn wir eine Hilfe für die Kinder hätten.

Interview: Anita Kecke

So sieht die im Zelt eingerichtete separate Ambulanz für Corona-Verdachtsfälle der Paracelsus-Klinik in Zwickau aus. Quelle: Dr. Manuela Sipli

