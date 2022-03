Zwickauer Straße in Leipzig: Irritationen über neue Radfahrstreifen

Leipzig

Die Stadtverwaltung hat in Marienbrunn dem Radverkehr mehr Platz spendiert: In der Zwickauer Straße können Radler jetzt zwischen Probstheidaer Straße und Triftweg auf der Fahrbahn einen breiten Radstreifen nutzen; auf dem bisherigen separaten Radweg parken jetzt Autos. Autofahrer kritisieren die Änderung: Radler und Autos würden jetzt dichter nebeneinander fahren, die Kollisionsgefahr sei deutlich größer geworden, heißt es. Und: Es gebe dringendere Probleme in der Stadt, als dort Radwege anzulegen, wo es bereits welche gibt.

„Kinder fahren jetzt neben schnellen Autos“

Die Lößnigerin Sonja Rosenlöcher nennt diese Veränderung sogar einen „Schildbürgerstreich der Fahrradlobby“. „Der neue Radfahrstreifen wurde parallel zum vorhandenen, intakten Radweg angelegt“, ärgert sich die 70-Jährige, die wegen einer Schwerbehinderung auf ihr Auto angewiesen ist und kein Fahrrad nutzen kann. „Jetzt fahren dort Kinder auf Rädern dicht neben Autos, die mit Tempo 50 unterwegs sind. Und auf dem alten Radweg parken Autos.“ Die Rentnerin nennt diese Veränderung „einen Irrsinn“, denn die vorhandenen Radwege hätten „völlig ausgereicht“.

Im Technischen Rathaus heißt es dagegen, die alte Verkehrsführung sei für Radfahrer „deutlich zu schmal und nicht mehr verkehrssicher“ gewesen. Stadtauswärts seien deshalb zwischen An der Märchenwiese und der Probstheidaer Straße die Bordsteine abgesenkt worden, damit dort Autos künftig halbseitig längs auf dem Gehweg parken können. Da die Fahrbahn so von parkenden Kfz entlastet worden sei, habe dort ein neuer Radfahrstreifen markiert werden können, der auch einen ausreichenden Sicherheitsabstand vor sich öffnenden Autotüren biete.

„Das Rathaus gibt nur Geld für Farbe“

Stadteinwärts habe man zwischen Probstheidaer Straße und Triftweg ebenfalls ein halbseitiges Längsparken auf den Gehwegen angeordnet und einen Radfahrstreifen auf der Fahrbahn markiert. Ausgenommen davon sei der Abschnitt zwischen den Einmündungen der zweispurigen Straße An der Märchenwiese. Radfahrerinnen und Radfahrer könnten dort weiter den bereits bestehenden Radweg nutzen, da in dem Bereich absolutes Halteverbot besteht. „Es ist also nicht so, dass ein Radfahrstreifen zusätzlich zum Radweg angelegt wurde, sondern parkende Kfz und Radverkehr tauschen sozusagen die Flächen“, betont eine Sprecherin des Rathauses. Planung, Bau und Markierungsarbeiten hätten rund 140.000 Euro gekostet.

Autofahrer wie die kritische Seniorin überzeugt dies nicht. „Ich hätte gedacht, die Stadt hat den Radweg angelegt, weil es dort zu viele Unfälle gab“, sagt sie. „Aber das ist ja offenbar gar nicht der Fall.“ Für sie sind die neuen Markierungen deshalb lediglich „purer Aktionismus“. Statt solche „überflüssigen Aktionen“ zu starten, sollte die Stadtverwaltung ihr Augenmerk lieber auf den Triftweg richten, empfiehlt sie. „Der Radweg dort ist sehr schön, aber leider kann man ihn kaum nutzen, weil er völlig marode ist“, sagt sie. „Aber den zu sanieren ist der Stadt wahrscheinlich zu teuer. Das Rathaus gibt nur Farbe für Radwege.“

Von Andreas Tappert